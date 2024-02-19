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  4. Ястремская проиграла Кудерметовой в трех сетах, получив две баранки
WTA
19 февраля 2024, 14:49 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:22
1814
24

Ястремская проиграла Кудерметовой в трех сетах, получив две баранки

Даяна вернулась в матч после провала в первой партии, но не сложилось

19 февраля 2024, 14:49 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:22
1814
24
Ястремская проиграла Кудерметовой в трех сетах, получив две баранки
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла Веронике Кудерметовой (№19 WTA).

Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Вероника Кудерметова – 0:6, 6:1, 0:6

Даяна впервые в карьере проиграла два сета под ноль в одном матче.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка пока только проигрывала в этом противостоянии. Кудерметова прервала серию поражений из 4 матчей в туре.

Ястремская в третий раз сыграла в основе соревнований в Дубае и во второй раз выбыла после первого раунда.

Победительница матча в следующем круге сыграет с Сораной Кырстей из Румынии (№22 WTA).

Также сегодня на корт выйдут Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сразятся между собой.

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WTA Дубай Вероника Кудерметова Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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introvert
Навіть у минулому році не пам`ятаю від Ястремської такого неподобства.  Третій сет, по геймах: 30-15 на користь Даяни - гейм за кудерметовою, 40-15 на користь Даяни - гейм за татаркою, 30-15 - знову те ж саме, 40-15 - злив на користь боліт... Після того як стало 0-4 (там, де мало бути 4-0), плюнув і виключив трансляцію.
Хтось бачив тренера на трибунах? Ястремська знову стала некерованою, чи просто не було кому пригальмувати цю ганьбу?
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+6
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Vlad Holl
Узнаёшь прошлогоднюю Даяну ? Узнаю ! Два сети по 6-0 це вже занадто. І знову залишиться одна Еліна. 
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+3
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Disiny7
Так, а шо то було тоді в Австралії???
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+2
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Kubok-69
Випробовування мідними трубами - це не про Даяну
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+2
ptolemeus
Узнаю брата Колю)
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0
Oleksandr Kelym
Недавно у Даяни була серія виграних матчів... але я знав, що справжна Даяна ось тут з Кудерметовою та баранками в рахунку ! Бездарне сцикло ! Спорт - це характер, якого у Даяни на 3 копійки.....
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0
Kamon
Пока не научатся нормально подавать, ничего не будет, если с с 40-15 постоянно отдают свои подачи, та даже с 40-0
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0
Kamon
Я доживу до того момента, когда кто нибудь из украинок выйдет в финал большого шлема и будет стабильно играть на разных турнирах, а не сразу вылетать с баранками 
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0
T-800
а Даяна взяла и возлагаемые надежды помножила на ноль или на эти два бублика
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0
Kamon
Сколько можно проигрывать русне с баранками, после Ао Даяна продолжает отдыхать 
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0
T-800
а я казав які тільки нонейми не виходили до вирішальних стадій останніх 20-30 шоломів
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0
Vlad Holl
Да , а де тренери ? В Австрії був один лисий , а тут взагалі нікого. Що , знову пос@алася ? 
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0
Александр Ад
Мало того ,що дуже нестабільно грала з купою помилок,так ще і подача,особливо перша, дуже погана,це чітко було видно в 1 й 3 сетах,у суперниці подача була стабільніша й влучніша.Де ії тренер з Монако і взагалі жодного з групи підтримки шось не було.Даяні не засмучиватися,проаналізувати з тренерами гру і рухатися далі.
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0
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Sashamar
Побув Шарик трохи в людській подобі...
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-1
mevast
У вболівальників завищені сподівання до наших. Будьмо прагматиками. Якість гри не прогресує. В цьму сезоні вважаю успіхом, якщо вони збережуть своі місця в рейтингу.
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-1
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Андрей Залищук
звичайний договорняк, іншого пояснення не знаходжу, такі качелі дурноваті, логіки ноль
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-2
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Mr Voevudskiy
Опять русне сливаем. прям по кайфу)
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-3
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