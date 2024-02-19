Ястремская проиграла Кудерметовой в трех сетах, получив две баранки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла Веронике Кудерметовой (№19 WTA).

Дубай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Вероника Кудерметова – 0:6, 6:1, 0:6

Даяна впервые в карьере проиграла два сета под ноль в одном матче.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка пока только проигрывала в этом противостоянии. Кудерметова прервала серию поражений из 4 матчей в туре.

Ястремская в третий раз сыграла в основе соревнований в Дубае и во второй раз выбыла после первого раунда.

Победительница матча в следующем круге сыграет с Сораной Кырстей из Румынии (№22 WTA).

Также сегодня на корт выйдут Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сразятся между собой.