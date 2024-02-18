Ангелина Калинина – Элина Свитолина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 февраля украинские теннисистки Ангелина Калинина (№30 WTA) и Элина Свитолина (№20 WTA) начнут борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае матчем между собой.

Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Остапенко – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, в 2013-м Элина выиграла очный матч в Донецке.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии (№50 WTA).

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