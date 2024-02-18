Ангелина Калинина – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дубае
19 февраля украинские теннисистки Ангелина Калинина (№30 WTA) и Элина Свитолина (№20 WTA) начнут борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае матчем между собой.
Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Остапенко – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, в 2013-м Элина выиграла очный матч в Донецке.
Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии (№50 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы
Забавная ситуация после матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг»