Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Элина Свитолина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2024, 22:57 |
352
0

Ангелина Калинина – Элина Свитолина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дубае

18 февраля 2024, 22:57 |
352
0
Ангелина Калинина – Элина Свитолина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 февраля украинские теннисистки Ангелина Калинина (№30 WTA) и Элина Свитолина (№20 WTA) начнут борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае матчем между собой.

Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Остапенко – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, в 2013-м Элина выиграла очный матч в Донецке.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии (№50 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Марта КОСТЮК: Еще лечусь, тяжело дышать. Попробую быть готовой к Сан-Диего
WTA Дубай смотреть онлайн Ангелина Калинина Элина Свитолина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 18 февраля 2024, 10:10 2
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
Футбол | 18 февраля 2024, 07:41 7
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным

Забавная ситуация после матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг»

ЧМ-2024. Дмитренко – 27-я в масс-старте, золото Бреза-Буше
Биатлон | 18.02.2024, 15:56
ЧМ-2024. Дмитренко – 27-я в масс-старте, золото Бреза-Буше
ЧМ-2024. Дмитренко – 27-я в масс-старте, золото Бреза-Буше
Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут
Бокс | 18.02.2024, 07:10
Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут
Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут
Аргентинец Диас Акоста выиграла первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе
Теннис | 18.02.2024, 23:30
Аргентинец Диас Акоста выиграла первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе
Аргентинец Диас Акоста выиграла первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
17.02.2024, 00:45 1
Теннис
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
17.02.2024, 12:15 52
Футбол
Готовы к возвращению УПЛ. Динамо непринужденно переиграло Шериф на сборах
Готовы к возвращению УПЛ. Динамо непринужденно переиграло Шериф на сборах
17.02.2024, 16:49 228
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем