Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Катерина Синякова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
WTA
17 февраля 2025, 01:36 | Обновлено 17 февраля 2025, 01:46
87
0

Марта Костюк – Катерина Синякова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае

Поединок 1/32 финала начнется 17 февраля в 10:30 по Киеву

17 февраля 2025, 01:36 | Обновлено 17 февраля 2025, 01:46
87
0
Марта Костюк – Катерина Синякова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

17 февраля на турнире в Дубае свою встречу первого круга проведут Марта Костюк и Катерина Синякова. Старт встречи запланирован на 10:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

Тяжело начинался сезон для украинки, когда она проиграла стартовые встречи в Брисбене и Аделаиде, но постепенно спортсменка прибавляет. На австралийском мейджоре Костюк дошла до третьего круга, где в трех сетах уступила сильной испанке Пауле Бадосе.

Еще лучше смотрелась теннисистка в Дохе, где она сумела добраться до четвертьфинала, а там проиграла будущей триумфаторке Аманде Анисимовой – 6:4, 5:7, 4:6. Запомнилась на катарском турнире яркая победа над третьей ракеткой мира Коко Гауфф.

Марте есть над чем работать, иногда ей не хватает психологической устойчивости в ключевые моменты, где-то из-за этого она и проиграла Анисимовой. Но в целом украинка прогрессирует, победа над теннисистками из топ-10 уже стало привычным приятным делом. Да, Гауфф в Дохе отыграла не лучший свой матч, но и Костюк во втором сете отыгралась с 2:4, так что победа ценная и заслуженная.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Катерина Синякова

Чешская теннисистка известна, как крепкий середняк, если говорить об одиночном разряде. Всего достигла Синякова в паре, где выиграла десять шлемов, в том числе и Aus Open в этом году. Cпортсменка выигрывала все четыре мейджора, также она олимпийская чемпионка в паре и миксте.

Ярких результатов в одиночном разряде у теннисистки в этом сезоне не было, в румынском Клуж она дошла до полуфинала, где уступала в первом сете итальянке Лючии Бронцетти 0:4, после чего снялась с матча.

Свой путь в Дубае Синякова начала с квалификации, где уверенно обыграла француженку Кристину Младенович – 6:4, 6:0. Не было особых проблем и с румынкой Жаклин Кристиан – 6:3, 6:2. В общей сложности чешка провела в этом году 11 матчей, в которых одержала 7 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

Прогноз на матч

Хоть обе теннисистки узнаваемы, между собой ранее они никогда не играли. Украинка считается небольшим фаворитом, хотя Синяковой опыта не занимать, к тому же чешка уже почувствовала вкус побед на кортах Дубае.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,54, успех Синяковой – 2,34. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, Костюк сможет обыграть опытную чешку, ставлю на ее успех с форой -2,5 гейма за 1,78.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
17.02.2025 -
10:30
Катерина Синякова
Фора Костюк (-2.5) 1.78 Сделать ставку
По теме:
Марта Костюк – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на 17 февраля
ФОТО. Игровой день в Дубае: две победы украинок. Векич и Саккари вылетели
Марта Костюк Катерина Синякова WTA Дубай прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы
Теннис | 16 февраля 2025, 23:54 3
ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы
ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы

Но как они похожи с мамой...

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Футбол | 16 февраля 2025, 08:40 3
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша

Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Футбол | 16.02.2025, 18:32
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
Баскетбол | 16.02.2025, 19:47
«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Футбол | 16.02.2025, 10:35
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
15.02.2025, 21:16 6
Бокс
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 70
Бокс
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 31
Теннис
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем