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17 февраля на турнире в Дубае свою встречу первого круга проведут Марта Костюк и Катерина Синякова. Старт встречи запланирован на 10:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

Тяжело начинался сезон для украинки, когда она проиграла стартовые встречи в Брисбене и Аделаиде, но постепенно спортсменка прибавляет. На австралийском мейджоре Костюк дошла до третьего круга, где в трех сетах уступила сильной испанке Пауле Бадосе.

Еще лучше смотрелась теннисистка в Дохе, где она сумела добраться до четвертьфинала, а там проиграла будущей триумфаторке Аманде Анисимовой – 6:4, 5:7, 4:6. Запомнилась на катарском турнире яркая победа над третьей ракеткой мира Коко Гауфф.

Марте есть над чем работать, иногда ей не хватает психологической устойчивости в ключевые моменты, где-то из-за этого она и проиграла Анисимовой. Но в целом украинка прогрессирует, победа над теннисистками из топ-10 уже стало привычным приятным делом. Да, Гауфф в Дохе отыграла не лучший свой матч, но и Костюк во втором сете отыгралась с 2:4, так что победа ценная и заслуженная.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Катерина Синякова

Чешская теннисистка известна, как крепкий середняк, если говорить об одиночном разряде. Всего достигла Синякова в паре, где выиграла десять шлемов, в том числе и Aus Open в этом году. Cпортсменка выигрывала все четыре мейджора, также она олимпийская чемпионка в паре и миксте.

Ярких результатов в одиночном разряде у теннисистки в этом сезоне не было, в румынском Клуж она дошла до полуфинала, где уступала в первом сете итальянке Лючии Бронцетти 0:4, после чего снялась с матча.

Свой путь в Дубае Синякова начала с квалификации, где уверенно обыграла француженку Кристину Младенович – 6:4, 6:0. Не было особых проблем и с румынкой Жаклин Кристиан – 6:3, 6:2. В общей сложности чешка провела в этом году 11 матчей, в которых одержала 7 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

Прогноз на матч

Хоть обе теннисистки узнаваемы, между собой ранее они никогда не играли. Украинка считается небольшим фаворитом, хотя Синяковой опыта не занимать, к тому же чешка уже почувствовала вкус побед на кортах Дубае.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,54, успех Синяковой – 2,34. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, Костюк сможет обыграть опытную чешку, ставлю на ее успех с форой -2,5 гейма за 1,78.