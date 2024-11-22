Гвардиола остается, побег волейболиста, камбек Синнера
Главные новости за 21 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 ноября.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола подписал новый контракт с Ман Сити. Известен срок
Испанский тренер продлил контракт с английским клубом
1B. Не подошел Челси и Арсеналу. Украинец может стать одноклубником Цыганкова
Владислав Крапивцов продолжает искать команду
1C. Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Александром заинтересовался миланский «Интер»
1D. Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
В турецком клубе обратили внимание на Михаила Мудрика
2A. Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Тренер посоветовал украинцу лучше отрабатывать в обороне
2B. Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Наставник Украины провел 22 матча во главе национальной команды
3A. Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербам не понравилось поведение фанатов
3B. Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
По мнению Олега Орехова, судейство в игре Лиги наций не было идеальным
4A. Эксперт: «Бельгия – лучший вариант для Украины»
Олег Федорчук высказался о будущем сопернике в плей-офф Лиги наций
4B. Виталий КОСОВСКИЙ: «Нравится вариант плей-офф Украина – Шотландия»
Экс-полузащитник сборной Украины о выступлении украинцев в последних матчах
5A. Волейболист Решетиловки сбежал в Польше и не захотел в последний раз помочь
Провинциальный клуб попал в скандал всеукраинского масштаба
5B. Легендарный биатлонист объявил дату завершения карьеры
Йоханнес Бё закончит со спортом после сезона-2025/26
6A. Странный выбор пары. Сборная США неожиданно вылетела из Кубка Дэвиса 2024
Австралия пробилась в полуфинал турнира, одолев американцев со счетом 2:1
6B. Отдала сет с 3:0. Олейникова завершила выступления на турнире в Чили
Александра проиграла Нине Стоянович в 1/8 финала соревнований WTA 125 в Колине
6C. ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не смог выйти на матч
Эрик Ваншельбойм должен был сыграть парный четвертьфинал на челленджере в Монтемаре
6D. Синнер оформил камбек. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса вышли в полуфинал
Сборная Италии прошла команду Аргентины, победив со счетом 2:1
6E. Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2024
Италия сыграет против Австралии, Нидерланды встретятся с Германией
7A. Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Чемпион мира заплатил золотому медалисту ОИ 100 тысяч долларов
7B. Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Известный эксперт убежден, что Тайсон выйдет сильнее на реванш
7C. «Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
Известного инсайдера возмутило то, что Дюбуа бросил вызов Полу
8A. Украина шокировала россию. Passion UA победил virtus pro на старте RMR
Капитан украинского клуба привел команду к сенсационной победе над vp
9A. В январе МЮ не взорвет рынок. Приход Аморима не приведет к безумным тратам
Пока с новым наставником боссы «красных дьяволов» могут быть спокойны за свои деньги
9B. Кто сыграет за Украину в ближайших матчах отбора на Евробаскет-2025
Обозреватель Sport.ua знакомит с выбором тренерского штаба на грядущие матчи сборной
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