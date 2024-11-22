Гвардиола остается, побег волейболиста, камбек Синнера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 ноября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола подписал новый контракт с Ман Сити. Известен срок

Испанский тренер продлил контракт с английским клубом

1B. Не подошел Челси и Арсеналу. Украинец может стать одноклубником Цыганкова

Владислав Крапивцов продолжает искать команду

1C. Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира

Александром заинтересовался миланский «Интер»

1D. Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем

В турецком клубе обратили внимание на Михаила Мудрика

2A. Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси

Тренер посоветовал украинцу лучше отрабатывать в обороне

2B. Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю

Наставник Украины провел 22 матча во главе национальной команды

3A. Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?

Сербам не понравилось поведение фанатов

3B. Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина

По мнению Олега Орехова, судейство в игре Лиги наций не было идеальным

4A. Эксперт: «Бельгия – лучший вариант для Украины»

Олег Федорчук высказался о будущем сопернике в плей-офф Лиги наций

4B. Виталий КОСОВСКИЙ: «Нравится вариант плей-офф Украина – Шотландия»

Экс-полузащитник сборной Украины о выступлении украинцев в последних матчах

5A. Волейболист Решетиловки сбежал в Польше и не захотел в последний раз помочь

Провинциальный клуб попал в скандал всеукраинского масштаба

5B. Легендарный биатлонист объявил дату завершения карьеры

Йоханнес Бё закончит со спортом после сезона-2025/26

6A. Странный выбор пары. Сборная США неожиданно вылетела из Кубка Дэвиса 2024

Австралия пробилась в полуфинал турнира, одолев американцев со счетом 2:1

6B. Отдала сет с 3:0. Олейникова завершила выступления на турнире в Чили

Александра проиграла Нине Стоянович в 1/8 финала соревнований WTA 125 в Колине

6C. ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не смог выйти на матч

Эрик Ваншельбойм должен был сыграть парный четвертьфинал на челленджере в Монтемаре

6D. Синнер оформил камбек. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса вышли в полуфинал

Сборная Италии прошла команду Аргентины, победив со счетом 2:1

6E. Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2024

Италия сыграет против Австралии, Нидерланды встретятся с Германией

7A. Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма

Чемпион мира заплатил золотому медалисту ОИ 100 тысяч долларов

7B. Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде

Известный эксперт убежден, что Тайсон выйдет сильнее на реванш

7C. «Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку

Известного инсайдера возмутило то, что Дюбуа бросил вызов Полу

8A. Украина шокировала россию. Passion UA ​​победил virtus pro на старте RMR

Капитан украинского клуба привел команду к сенсационной победе над vp

9A. В январе МЮ не взорвет рынок. Приход Аморима не приведет к безумным тратам

Пока с новым наставником боссы «красных дьяволов» могут быть спокойны за свои деньги

9B. Кто сыграет за Украину в ближайших матчах отбора на Евробаскет-2025

Обозреватель Sport.ua знакомит с выбором тренерского штаба на грядущие матчи сборной