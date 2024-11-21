Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вошел в пятерку лучших по количеству проведенных матчей во главе национальной команды.

Матчи Лиги наций против Грузии (1:1) и Албании (2:1) стали для наставника 21-м и 22-м с национальной командой. В рейтинге лучших тренеров по этому показателю Ребров обошел Алексея Михайличенко и вышел на пятое место. Ближайшим конкурентом для тренера стал Йожеф Сабо (34 матча).

Сборная Украины за это время выиграла 10 матчей, 7 раз играла вничью и 5 раз уступила соперникам. Национальная команда завершила Лигу наций 2024/25 на втором месте группы 1 Лиги B и поборется за выход в Лигу А.

Подопечные Реброва могут сыграть с Венгрией, Бельгией, Шотландией или Сербией. Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября. Матчи это й стадии будут сыграны 20 и 23 марта 2025 года.