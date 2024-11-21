ФОТО. Порноактриса – об отношениях со звездой футбола. Коротко и ясно
Миа Халифа не могла промолчать относительно появившихся слухов
Звезда кино для взрослых в отставке Миа Халифа очень быстро развеяла слухи о том, что она якобы встречается с нападающим «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины Хулианом Альваресом.
31-летняя девушка опубликовала заявление в соцсети X, ясно дав понять, что не встречается с 24-летним чемпионом мира:
««Чтобы прояснить некоторые вещи: я ни с кем не встречаюсь, и если бы делала это, то точно не с человеком, который не был достаточно взрослым, чтобы помнить, где он был 11 сентября», – написала Миа.
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Альвареса и Мию стали подозревать из-за активности футболиста в аккаунте девушки – он лайкал посты и комментировал фото.
Любимыми футболистами Халифы являются Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и Аарон Муй.
В то же время Хулиан Альварес встречается с подругой детства Эмилией Ферреро.
To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11— Mia K. (@miakhalifa) November 19, 2024
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