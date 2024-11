ФОТО. Порноактриса – об отношениях со звездой футбола. Коротко и ясно

Звезда кино для взрослых в отставке Миа Халифа очень быстро развеяла слухи о том, что она якобы встречается с нападающим «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины Хулианом Альваресом.

31-летняя девушка опубликовала заявление в соцсети X, ясно дав понять, что не встречается с 24-летним чемпионом мира:

««Чтобы прояснить некоторые вещи: я ни с кем не встречаюсь, и если бы делала это, то точно не с человеком, который не был достаточно взрослым, чтобы помнить, где он был 11 сентября», – написала Миа.

Альвареса и Мию стали подозревать из-за активности футболиста в аккаунте девушки – он лайкал посты и комментировал фото.

Любимыми футболистами Халифы являются Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и Аарон Муй.

В то же время Хулиан Альварес встречается с подругой детства Эмилией Ферреро.

To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11