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21 ноября 2024, 04:48 | Обновлено 21 ноября 2024, 05:05
162
0

ФОТО. Порноактриса – об отношениях со звездой футбола. Коротко и ясно

Миа Халифа не могла промолчать относительно появившихся слухов

21 ноября 2024, 04:48 | Обновлено 21 ноября 2024, 05:05
162
0
ФОТО. Порноактриса – об отношениях со звездой футбола. Коротко и ясно
Instagram. Миа Халифа и Хулиан Альварес

Звезда кино для взрослых в отставке Миа Халифа очень быстро развеяла слухи о том, что она якобы встречается с нападающим «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины Хулианом Альваресом.

31-летняя девушка опубликовала заявление в соцсети X, ясно дав понять, что не встречается с 24-летним чемпионом мира:

««Чтобы прояснить некоторые вещи: я ни с кем не встречаюсь, и если бы делала это, то точно не с человеком, который не был достаточно взрослым, чтобы помнить, где он был 11 сентября», – написала Миа.

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Альвареса и Мию стали подозревать из-за активности футболиста в аккаунте девушки – он лайкал посты и комментировал фото.

Любимыми футболистами Халифы являются Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и Аарон Муй.

В то же время Хулиан Альварес встречается с подругой детства Эмилией Ферреро.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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