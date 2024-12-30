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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 18:14 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:16
2209
1

Серьезное усиление атаки. Киевский клуб подпишет чемпиона мира

К «Оболони» присоединится Денис Устименко

30 декабря 2024, 18:14 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:16
2209
1
Серьезное усиление атаки. Киевский клуб подпишет чемпиона мира
ФК Кривбасс. Денис Устименко

Украинский нападающий «Кривбасса» Денис Устименко станет игроком киевской «Оболони», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, чемпион мира U-20 уже прошел мед.обследование в своем новом клубе. Это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт Дениса с криворожским клубом действовал до конца 2025 года.

Устименко успел поиграть в аренде за «Минай» и львовские «Карпаты», которые он недавно покинул.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ проявляет интерес к левому защитнику «Оболони».

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Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Минай Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Денис Устименко чемпионат мира по футболу U-20 ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Serhii P.
То той чемпіон світу, якого женуть всі команди української Прем'єр-Ліги?
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