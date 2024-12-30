Серьезное усиление атаки. Киевский клуб подпишет чемпиона мира

Украинский нападающий «Кривбасса» Денис Устименко станет игроком киевской «Оболони», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, чемпион мира U-20 уже прошел мед.обследование в своем новом клубе. Это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт Дениса с криворожским клубом действовал до конца 2025 года.

Устименко успел поиграть в аренде за «Минай» и львовские «Карпаты», которые он недавно покинул.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ проявляет интерес к левому защитнику «Оболони».