Украина. Премьер лига30 декабря 2024, 18:14 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:16
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Серьезное усиление атаки. Киевский клуб подпишет чемпиона мира
К «Оболони» присоединится Денис Устименко
30 декабря 2024, 18:14 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:16
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Украинский нападающий «Кривбасса» Денис Устименко станет игроком киевской «Оболони», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, чемпион мира U-20 уже прошел мед.обследование в своем новом клубе. Это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт Дениса с криворожским клубом действовал до конца 2025 года.
Устименко успел поиграть в аренде за «Минай» и львовские «Карпаты», которые он недавно покинул.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ проявляет интерес к левому защитнику «Оболони».
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