Тренер Руха: «Сыч заслужил вызов в сборную. Он может играть в топ-лигах»

Тренер «Руха» Виталий Пономарев уверен, что защитник Алексей Сыч, недавно ставший первым игроком клуба, получившим вызов в сборную Украины, способен выступать в топ-чемпионатах.

«Было видно, что у Алексея есть потенциал играть за сборную Украины. Требовалось развивать его игровые качества и чтобы игрок сам был уверен в своих возможностях. Считаю, что Сыч может прогрессировать и дальше и раскрыться еще лучше. Для этого ему следует ставить перед собой новые цели и работать еще больше. У Алексея есть все данные, чтобы играть в топ-чемпионатах и ​​хочется, чтобы он воплотил эти мечты в жизнь».

«Вызов Сыча стал положительным толчком для всего клуба, ведь это первый игрок «Руха, которого вызвали в национальную сборную Украины. Теперь он является примером для всех футболистов в клубе и, прежде всего, для игроков, выступающих за молодежную сборную Украины».

«Ребята понимают, что у них есть шанс также попасть в национальную сборную», – сказал Пономарев.