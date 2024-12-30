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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 18:55 |
107
0

Тренер Руха: «Сыч заслужил вызов в сборную. Он может играть в топ-лигах»

Пономарев доволен прогрессом молодого игрока

30 декабря 2024, 18:55 |
107
0
Тренер Руха: «Сыч заслужил вызов в сборную. Он может играть в топ-лигах»
ФК Рух

Тренер «Руха» Виталий Пономарев уверен, что защитник Алексей Сыч, недавно ставший первым игроком клуба, получившим вызов в сборную Украины, способен выступать в топ-чемпионатах.

«Было видно, что у Алексея есть потенциал играть за сборную Украины. Требовалось развивать его игровые качества и чтобы игрок сам был уверен в своих возможностях. Считаю, что Сыч может прогрессировать и дальше и раскрыться еще лучше. Для этого ему следует ставить перед собой новые цели и работать еще больше. У Алексея есть все данные, чтобы играть в топ-чемпионатах и ​​хочется, чтобы он воплотил эти мечты в жизнь».

«Вызов Сыча стал положительным толчком для всего клуба, ведь это первый игрок «Руха, которого вызвали в национальную сборную Украины. Теперь он является примером для всех футболистов в клубе и, прежде всего, для игроков, выступающих за молодежную сборную Украины».

«Ребята понимают, что у них есть шанс также попасть в национальную сборную», – сказал Пономарев.

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Алексей Сыч Виталий Пономарев Рух Львов сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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