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30 декабря 2024, 16:36 |
822
0

Чемпион Испании и обладатель Кубка Америки. Умер бывший футболист Барселоны

Пресс-служба каталонского клуба сообщила о смерти 75-летнего Уго Сотиля

30 декабря 2024, 16:36 |
822
0
Чемпион Испании и обладатель Кубка Америки. Умер бывший футболист Барселоны
Уго Сотиль

Футболист сборной Перу и испанской «Барселоны» Уго Сотиль умер в возрасте 75 лет.

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба. О причинах смерти не сообщается, однако в последние годы игрок тяжело болел.

Сотиль считается одним из лучших футболистов в истории сборной Перу. За национальную команду провел 62 поединка, в которых забил 18 голов. В 1975 году в составе сборной стал обладателем Кубка Америки.

На клубном уровне играл за различные перуанские команды, однако известным стал после нескольких лет в испанской «Барселоне» (1973–1976). За каталонский клуб Сотиль провел 96 поединков – забил 29 голов. В составе «Барселоны» побеждал в чемпионате Испании (1873/74).

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Микола Титюк Источник: ФК Барселона
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