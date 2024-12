Чемпион Испании и обладатель Кубка Америки. Умер бывший футболист Барселоны

Футболист сборной Перу и испанской «Барселоны» Уго Сотиль умер в возрасте 75 лет.

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба. О причинах смерти не сообщается, однако в последние годы игрок тяжело болел.

Сотиль считается одним из лучших футболистов в истории сборной Перу. За национальную команду провел 62 поединка, в которых забил 18 голов. В 1975 году в составе сборной стал обладателем Кубка Америки.

На клубном уровне играл за различные перуанские команды, однако известным стал после нескольких лет в испанской «Барселоне» (1973–1976). За каталонский клуб Сотиль провел 96 поединков – забил 29 голов. В составе «Барселоны» побеждал в чемпионате Испании (1873/74).

FC Barcelona mourns the passing of Hugo Sotil, who played for Barça from 1973 to 1976, and offers its condolences to his family and friends.



Rest in peace, Cholo. pic.twitter.com/veJqv2dPUt