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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 16:16 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:17
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«Голову бы оторвал» Милевский - о реакции Воронина на паненку на ЧМ-2006

Артем вспомнил исторический Мундиаль

30 декабря 2024, 16:16 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:17
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«Голову бы оторвал» Милевский - о реакции Воронина на паненку на ЧМ-2006
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский вспомнил историческое выступление «сине-желтых» в чемпионате мира 2026 года, где подопечные Олега Блохина смогли пробиться в 1/4 финала. Милевский признался, как партнеры по команде реагировали на легендарную «барышню»

– Давайте немного затронем тему ЧМ-2006. Сборная Украины на Мундиале стартовала с поражения от Испании (0:4), но затем уверенно одолела Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0), получив путевку в плей-офф. Как вы тогда пережили удар от испанцев и настроились на победы?

– Ситуация действительно была напряженной, но в нашу пользу играло то, что впереди были матчи с менее статусными соперниками. В поражении от Испании больше критики пришлось на наших лидеров — Шевченко, СаШо и Воронина. Я же как самый молодой в команде особого внимания к себе не привлекал.

После того фиаско наши ветераны собрались за ужином, взяли по бокалу вина и провели откровенный мужской разговор. Андрей Николаевич Шевченко тогда сказал: «Да, Испания сильнее. Но этот матч уже позади. Наша цель — выход из группы, и мы должны это сделать».

Эти слова послужили толчком для команды. В следующий же матч мы разгромили Саудовскую Аравию, затем одержали важную победу над Тунисом и уверенно вышли в плей-офф. И болельщики сразу забыли о стартовом поражении.

– Правда, что когда вы били «паненку» в 1/8 финала против Швейцарии, то Блохин закрыл глаза?

– Он вообще пошел в раздевалку и смотрел серию пенальти по телевизору. Перед этим Олег Владимирович назвал пятерых игроков, которые будут бить одиннадцатиметровые. Подошел ко мне: ты будешь бить? – «Буду». – «Каким?». – «Мне все равно. Как скажете».

– Что вам говорили в команде после «паненки»?

– В нашем холодильнике всегда стояло с десяток бутылок пива – это было некой привилегией для ветеранов после игры. После матча со швейцарцами Воронин открыл бутылку пива для себя, даже мне разрешил одну взять. Мы с ним скрылись, закурили, и он в шутку сказал: «Малый, если бы ты не убил, я бы тебе голову оторвал». Я ему в ответ: «Спокойно, мы уже в четвертьфинале» (смеется, – прим.).

Воронин – отличный человек. У нас с ним были очень теплые отношения. Он взял меня под свое крыло в сборной, даже место рядом с собой в автобусе выделил.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

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Артем Милевский Андрей Воронин сборная Украины по футболу Олег Блохин ЧМ-2006 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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