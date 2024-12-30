На перспективу. Талант Барселоны попал на радары участника Ла лиги

Участник Ла лиги «Бетис» желает арендовать 23-летнего таланта каталонской «Барселоны» Пау Виктора. Руководство клуба стремится усилить атакующий потенциал команды.

«Бетис» попытается в ближайшее время начать переговоры по игроку, чтобы как можно быстрее закрыть сделку.

Преимуществом для полузащитника является тот фактор, что андалузский клуб готов предложить ему стабильную игровую практику.

В этом сезоне Пау отбегал 17 матчей за каталонцев во всех турнирах. Кроме результативной передачи, Виктору удалось дважды прошить ворота соперников.