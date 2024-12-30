На перспективу. Талант Барселоны попал на радары участника Ла лиги
Пау Виктор может продолжить карьеру в «Бетисе»
Участник Ла лиги «Бетис» желает арендовать 23-летнего таланта каталонской «Барселоны» Пау Виктора. Руководство клуба стремится усилить атакующий потенциал команды.
«Бетис» попытается в ближайшее время начать переговоры по игроку, чтобы как можно быстрее закрыть сделку.
Преимуществом для полузащитника является тот фактор, что андалузский клуб готов предложить ему стабильную игровую практику.
В этом сезоне Пау отбегал 17 матчей за каталонцев во всех турнирах. Кроме результативной передачи, Виктору удалось дважды прошить ворота соперников.
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