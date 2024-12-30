«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как они с Александром Алиевым погуляли в клубе накануне матча против донецкого «Шахтера». Футболист признался, что Игорь Суркис оштрафовал их, но этого можно было избежать.

«Отдыхали мы как-то в бане перед финалом Кубка с Шахтером – пиво, креветки, раки. Здесь Алич (Александр Алиев) говорит: «Поехали в ночной клуб». – «Ну погнали».

Приезжаем утром на базу, звонок в номер из ресепшена: «Артем, вас Игорь Михайлович Суркис просит к телефону». Я говорю: «Я не буду брать трубку». Буквально через минуту прибегает Алич: «Тебе звонили?». – «Ага». – «И мне. Я тоже не взял». Через некоторое время Игорь Михайлович к нам все же дозвонился и пригрозил: «Если не возьмете Кубок – получите по полной!».

В итоге мы проиграли Шахтеру 0:2, Семин рвал и метал, был очень зол. Нас с Алиевым оштрафовали тогда на 50 тысяч долларов», – поделился воспоминаниями Милевский», – сказал Артем.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».