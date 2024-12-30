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  4. «Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 12:53 |
1170
5

«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму

Футболисты решили провести ночь в клубе

30 декабря 2024, 12:53 |
1170
5
«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как они с Александром Алиевым погуляли в клубе накануне матча против донецкого «Шахтера». Футболист признался, что Игорь Суркис оштрафовал их, но этого можно было избежать.

«Отдыхали мы как-то в бане перед финалом Кубка с Шахтером – пиво, креветки, раки. Здесь Алич (Александр Алиев) говорит: «Поехали в ночной клуб». – «Ну погнали».

Приезжаем утром на базу, звонок в номер из ресепшена: «Артем, вас Игорь Михайлович Суркис просит к телефону». Я говорю: «Я не буду брать трубку». Буквально через минуту прибегает Алич: «Тебе звонили?». – «Ага». – «И мне. Я тоже не взял». Через некоторое время Игорь Михайлович к нам все же дозвонился и пригрозил: «Если не возьмете Кубок – получите по полной!».

В итоге мы проиграли Шахтеру 0:2, Семин рвал и метал, был очень зол. Нас с Алиевым оштрафовали тогда на 50 тысяч долларов», – поделился воспоминаниями Милевский», – сказал Артем.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

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Игорь Суркис Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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ManCity
І чим пишатися? Довбойоб
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+4
COBA
Та скільки можна згадувати цього старого про моск альського пі да раса. Ви що на зарплаті у нього сидите? Відразу. для розуміння (кому це звичайно надається)), рудий се пар нічим не кращий.
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+2
Burevestnik
щасливий Міля сам розказує  
як він в барі майстер набирати проМілі.  
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+1
umnuy2
як би взяв кубок то міг би розповідати....а так до чого ця муйня
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0
VovanSidorovi4
Два долб....оеба
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0
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