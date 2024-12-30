ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с важным игроком команды
Мариу Руй получил статус свободного агента
Португальский защитник Мариу Руй официально покинул расположение неаполитанского «Наполи». Игрок находился в команде в течение семи лет.
Как отметила пресс-служба клуба, решение о расторжении сотрудничества приняли обе стороны.
«Каждое движение, каждый подкат, каждый бой на поле. Спасибо, Маэстро, за то, что ты с гордостью носил синюю форму», – написал «Наполи» в социальных сетях.
Интересно, что последний поединок за команду Руй сыграл 14 апреля 2024 года против «Фрозиноне» в Серии А.
В общей сложности футболист провел 227 матчей за «Наполи», в которых смог оформить три гола и 26 результативных передач. Вместе с неаполитанским коллективом Мариу стал победителем Кубка Италии и Серии А.
Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo. Grazie Maestro, per aver indossato con orgoglio la maglia azzurra. 💙 pic.twitter.com/BtjgP3luwJ— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2024
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