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Италия
30 декабря 2024, 17:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:50
515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с важным игроком команды

Мариу Руй получил статус свободного агента

30 декабря 2024, 17:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:50
515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с важным игроком команды
IMAGO. Мариу Руй

Португальский защитник Мариу Руй официально покинул расположение неаполитанского «Наполи». Игрок находился в команде в течение семи лет.

Как отметила пресс-служба клуба, решение о расторжении сотрудничества приняли обе стороны.

«Каждое движение, каждый подкат, каждый бой на поле. Спасибо, Маэстро, за то, что ты с гордостью носил синюю форму», – написал «Наполи» в социальных сетях.

Интересно, что последний поединок за команду Руй сыграл 14 апреля 2024 года против «Фрозиноне» в Серии А.

В общей сложности футболист провел 227 матчей за «Наполи», в которых смог оформить три гола и 26 результативных передач. Вместе с неаполитанским коллективом Мариу стал победителем Кубка Италии и Серии А.

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу расторжение контракта
Андрій Вітренко Источник: ФК Наполи
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