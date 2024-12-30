ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с важным игроком команды

Португальский защитник Мариу Руй официально покинул расположение неаполитанского «Наполи». Игрок находился в команде в течение семи лет.

Как отметила пресс-служба клуба, решение о расторжении сотрудничества приняли обе стороны.

«Каждое движение, каждый подкат, каждый бой на поле. Спасибо, Маэстро, за то, что ты с гордостью носил синюю форму», – написал «Наполи» в социальных сетях.

Интересно, что последний поединок за команду Руй сыграл 14 апреля 2024 года против «Фрозиноне» в Серии А.

В общей сложности футболист провел 227 матчей за «Наполи», в которых смог оформить три гола и 26 результативных передач. Вместе с неаполитанским коллективом Мариу стал победителем Кубка Италии и Серии А.