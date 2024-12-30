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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:37
2045
3

Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет в всемирно известный клуб

Лассина Траоре, похоже, станет игроком «Фламенго»

30 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:37
2045
3
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет в всемирно известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Буркинийский нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре, вероятно, станет игроком «Фламенго», сообщает Экрем Конур.

По информации источника, бразильский клуб приближается к достижению соглашения с украинским коллективом о трансфере 23-летнего футболиста. Личные условия контракта с игроком уже согласованы.

В текущем сезоне Траоре сыграл за «Шахтер» 18 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что донецкий «Шахтер» хочет избавиться от Лассина Траоре.

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Шахтер Донецк чемпионат Бразилии по футболу Фламенго трансферы УПЛ трансферы Лассина Траоре
Данііл Киріяка Источник: Экрем Конур
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ТвояМамка
Минус прицеп. ура
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-1
Gargantua81
большое облегчение на бюджет, у него зп 2 миллиона
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-1
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