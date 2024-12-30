Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет в всемирно известный клуб
Лассина Траоре, похоже, станет игроком «Фламенго»
Буркинийский нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре, вероятно, станет игроком «Фламенго», сообщает Экрем Конур.
По информации источника, бразильский клуб приближается к достижению соглашения с украинским коллективом о трансфере 23-летнего футболиста. Личные условия контракта с игроком уже согласованы.
В текущем сезоне Траоре сыграл за «Шахтер» 18 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что донецкий «Шахтер» хочет избавиться от Лассина Траоре.
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