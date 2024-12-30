Забарный, Керкез, Унал. Несколько игроков Борнмута могут уйти зимой

Именитые английские и европейские клубы заинтересованы в приобретении некоторых игроков «Борнмута» во время ближайшего трансферного окна.

«Челси» и «ПСЖ» нацелились на украинского защитника Илью Забарного, который проводит третий сезон в Английской Премьер-лиге. Игрок стал одним из лидеров «Борнмута» в последнее время и регулярно собирает положительные отзывы болельщиков и журналистов. Украинец в этом розыгрыше чемпионата провел 19 матчей – результативными действиями не отличался.

Венгерский защитник Милош Керкез может перебраться в «Манчестер Юнайтед» – «красные дьяволы» давно следят за футболистом. На счету игрока 19 матчей в АПЛ в этом сезоне – 1 гол и 2 результативные передачи.

Турецкий нападающий Энес Унал заинтересовал испанский «Хетафе» – клуб из Ла Лиги хотел бы арендовать футболиста до конца сезона. Представитель Турции провел 16 поединков за «Борнмут» в чемпионате – забил 2 гола и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» может осуществить трансфер нападающего, который играет в Ла Лиге.