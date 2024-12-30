Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный, Керкез, Унал. Несколько игроков Борнмута могут уйти зимой
Англия
30 декабря 2024, 18:22 |
400
0

Забарный, Керкез, Унал. Несколько игроков Борнмута могут уйти зимой

Именитые команды нацелились на футболистов английского клуба

30 декабря 2024, 18:22 |
400
0
Забарный, Керкез, Унал. Несколько игроков Борнмута могут уйти зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Именитые английские и европейские клубы заинтересованы в приобретении некоторых игроков «Борнмута» во время ближайшего трансферного окна.

«Челси» и «ПСЖ» нацелились на украинского защитника Илью Забарного, который проводит третий сезон в Английской Премьер-лиге. Игрок стал одним из лидеров «Борнмута» в последнее время и регулярно собирает положительные отзывы болельщиков и журналистов. Украинец в этом розыгрыше чемпионата провел 19 матчей – результативными действиями не отличался.

Венгерский защитник Милош Керкез может перебраться в «Манчестер Юнайтед» – «красные дьяволы» давно следят за футболистом. На счету игрока 19 матчей в АПЛ в этом сезоне – 1 гол и 2 результативные передачи.

Турецкий нападающий Энес Унал заинтересовал испанский «Хетафе» – клуб из Ла Лиги хотел бы арендовать футболиста до конца сезона. Представитель Турции провел 16 поединков за «Борнмут» в чемпионате – забил 2 гола и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» может осуществить трансфер нападающего, который играет в Ла Лиге.

По теме:
Не деньги. Известна проблема с трансфером форварда Шахтера
Челси зимой продаст сразу пятерых игроков. Попал ли в список Мудрик?
Одноклубник Миколенка пошутил над Эвертоном, пока выступает в аренде
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут трансферы трансферы АПЛ Илья Забарный Милош Керкез Энес Унал трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Хетафе ПСЖ
Микола Титюк Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Футбол | 30 декабря 2024, 08:22 13
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение

Андрей покинет клуб, если Куртуа продлит контракт

МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
Футбол | 30 декабря 2024, 12:16 7
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»

Бывший форвард киевлян поделился мнением о Йожефе Сабо

ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера
Футбол | 30.12.2024, 11:20
ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.12.2024, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Ипсвич – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 30.12.2024, 18:21
Ипсвич – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
28.12.2024, 23:54
Футбол
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 83
Футбол
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46
Бокс
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 17
Футбол
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем