Забарный будет доволен. Борнмут интересуется суперперспективным страйкером

Французский нападающий «Вильярреала» Тьерно Барри привлекает внимание «Лестера» и «Борнмута», сообщает Экрем Конур.

По информации источника, за 22-летнего нападающего, попавшего на радар английских клубов, оба клуба могут сделать стартовое предложение в размере 20 миллионов евро. Барри перешел в испанский клуб летом 2024 года из «Базеля» за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел 17 матчей в Ла Лиге, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что два гранда нацелились на трансфер Забарного.