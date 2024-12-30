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Англия
30 декабря 2024, 16:24 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:46
818
1

Забарный будет доволен. Борнмут интересуется суперперспективным страйкером

Тьерно Барри привлекает внимание английских клубов

30 декабря 2024, 16:24 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:46
818
1
Забарный будет доволен. Борнмут интересуется суперперспективным страйкером
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерно Барри

Французский нападающий «Вильярреала» Тьерно Барри привлекает внимание «Лестера» и «Борнмута», сообщает Экрем Конур.

По информации источника, за 22-летнего нападающего, попавшего на радар английских клубов, оба клуба могут сделать стартовое предложение в размере 20 миллионов евро. Барри перешел в испанский клуб летом 2024 года из «Базеля» за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел 17 матчей в Ла Лиге, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что два гранда нацелились на трансфер Забарного.

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Тьерно Барри Борнмут Лестер Вильярреал трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Базель
Данііл Киріяка Источник: Экрем Конур
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