Два гранда нацелились на Забарного. В одном есть известный игрок из Украины
На Илью претендуют «ПСЖ» и «Челси»
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации Daily Mail, большой интерес к центрбеку проявляют лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Оба клуба готовы начать активные действия по этому трансферу уже в январе 2025 года. Отмечается, что вместе с Забарным «Челси» и «ПСЖ» хотят приобрести его партнера – 19-летнего испанского центрбека Дина Хёйсена.
За «Челси» играет футболист сборной Украины Михаил Мудрик, который сейчас попал в скандал из-за допинга.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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