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  4. Два гранда нацелились на Забарного. В одном есть известный игрок из Украины
Англия
30 декабря 2024, 00:19 |
729
1

Два гранда нацелились на Забарного. В одном есть известный игрок из Украины

На Илью претендуют «ПСЖ» и «Челси»

30 декабря 2024, 00:19 |
729
1
Два гранда нацелились на Забарного. В одном есть известный игрок из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Daily Mail, большой интерес к центрбеку проявляют лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Оба клуба готовы начать активные действия по этому трансферу уже в январе 2025 года. Отмечается, что вместе с Забарным «Челси» и «ПСЖ» хотят приобрести его партнера – 19-летнего испанского центрбека Дина Хёйсена.

За «Челси» играет футболист сборной Украины Михаил Мудрик, который сейчас попал в скандал из-за допинга.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитро Олійник Источник: Daily Mail
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Дыряво с пердя🤣
Давай в ПСЖ, фанатики дыр очки будут рады
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