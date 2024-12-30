Два гранда нацелились на Забарного. В одном есть известный игрок из Украины

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Daily Mail, большой интерес к центрбеку проявляют лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Оба клуба готовы начать активные действия по этому трансферу уже в январе 2025 года. Отмечается, что вместе с Забарным «Челси» и «ПСЖ» хотят приобрести его партнера – 19-летнего испанского центрбека Дина Хёйсена.

За «Челси» играет футболист сборной Украины Михаил Мудрик, который сейчас попал в скандал из-за допинга.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.