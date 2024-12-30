Одноклубник Миколенка пошутил над Эвертоном, пока выступает в аренде

28-летний французский форвард «Марселя» Нил Мопе, который принадлежит «Эвертону», в своих социальных сетях раскритиковал «ирисок» за низкий результат.

«Когда у меня плохое настроение, я просто просматриваю счет матчей «Эвертона» и сразу же улыбаюсь», - написал в социальных сетях Мопе.

Нил в начале сезона присоединился к «Марселю» на правах аренды. За этот период он сыграл 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Также Мопе сделал 4 голевые передачи.

В «Эвертоне» Мопе не имел статуса игрока основы. Он присоединился к «ирискам» в 2022 году, сыграл 29 матчей и забил 1 гол. Также в этот период он выступал за «Брентфорд» на правах аренды.

За «Эвертон» также выступает украинский защитник Виталий Миколенко, который является игроком основы.