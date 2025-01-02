«Нас бы поубивали болельщики». Легенда МЮ – о положении команды
Рой Кін шокирован нахождением команды в нижней части турнирной таблицы
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал положение клуба в Английской Премьер-Лиге.
«Как вообще к этому относиться? Это бл***е 14-е место. Я не представляю, чтобы футболисты позволяли себе так играть в футбол.
В наше время мы вырывали каждую победу. Мы не имели права так играть, потому что знали, что люди будут готовы нас убить», — прокомментировал Кин.
Рой Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. За этот период он семь раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Суперкубок, четыре раза побеждал в Кубке страны, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне находится на 14-м месте. На данный момент команда имеет серию из четырёх поражений подряд (включая кубковую игру).
Roy Keane:🗣️— Players Sayings (@PlayersSayings) January 2, 2025
“We wouldn’t have been f**king 14th in the league. If we were, there would have been people murdered.” pic.twitter.com/vIqnyCQTC9
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