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  4. «Нас бы поубивали болельщики». Легенда МЮ – о положении команды
Англия
02 января 2025, 15:05 |
543
0

«Нас бы поубивали болельщики». Легенда МЮ – о положении команды

Рой Кін шокирован нахождением команды в нижней части турнирной таблицы

02 января 2025, 15:05 |
543
0
«Нас бы поубивали болельщики». Легенда МЮ – о положении команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал положение клуба в Английской Премьер-Лиге.

«Как вообще к этому относиться? Это бл***е 14-е место. Я не представляю, чтобы футболисты позволяли себе так играть в футбол.

В наше время мы вырывали каждую победу. Мы не имели права так играть, потому что знали, что люди будут готовы нас убить», — прокомментировал Кин.

Рой Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. За этот период он семь раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Суперкубок, четыре раза побеждал в Кубке страны, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне находится на 14-м месте. На данный момент команда имеет серию из четырёх поражений подряд (включая кубковую игру).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рой Кин
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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