«Нас бы поубивали болельщики». Легенда МЮ – о положении команды

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал положение клуба в Английской Премьер-Лиге.

«Как вообще к этому относиться? Это бл***е 14-е место. Я не представляю, чтобы футболисты позволяли себе так играть в футбол.

В наше время мы вырывали каждую победу. Мы не имели права так играть, потому что знали, что люди будут готовы нас убить», — прокомментировал Кин.

Рой Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. За этот период он семь раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Суперкубок, четыре раза побеждал в Кубке страны, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне находится на 14-м месте. На данный момент команда имеет серию из четырёх поражений подряд (включая кубковую игру).

