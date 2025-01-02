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Украина. Первая лига
02 января 2025, 16:35 | Обновлено 02 января 2025, 17:42
649
0

Участник Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками

Артем Семка и Павел Замуренко покинули «Прикарпатье»

02 января 2025, 16:35 | Обновлено 02 января 2025, 17:42
649
0
Участник Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками
ФК Прикарпатье

Участник Первой лиги Украины команда «Прикарпатье» объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Покинули коллектив Артем Семка и Павел Замуренко.

Как отметила пресс-служба клуба, расторжение соглашений с футболистами произошло по обоюдному согласию обеих сторон.

Артем выступал за «Прикарпатье» с лета 2023 года. За этот период игрок успел провести 32 матча во всех турнирах и забить один мяч. В свою очередь Павел присоединился к команде летом 2024 года, поэтому имеет в активе семь поединков.

Напомним, что клуб закончил осеннюю часть чемпионата на седьмой строчке. Как итог, команду ожидают матчи в Группе выбывания.

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Прикарпатье Ивано-Франковск чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрій Вітренко Источник: ФК Прикарпатье
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