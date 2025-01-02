Участник Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками

Участник Первой лиги Украины команда «Прикарпатье» объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Покинули коллектив Артем Семка и Павел Замуренко.

Как отметила пресс-служба клуба, расторжение соглашений с футболистами произошло по обоюдному согласию обеих сторон.

Артем выступал за «Прикарпатье» с лета 2023 года. За этот период игрок успел провести 32 матча во всех турнирах и забить один мяч. В свою очередь Павел присоединился к команде летом 2024 года, поэтому имеет в активе семь поединков.

Напомним, что клуб закончил осеннюю часть чемпионата на седьмой строчке. Как итог, команду ожидают матчи в Группе выбывания.