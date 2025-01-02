Личное желание Артеты. Арсенал нацелился на лидера Ювентуса

Руководство лондонского «Арсенала» хочет подписать сербского форварда Душана Влаховича, который сейчас выступает в составе туринского «Ювентуса».

По информации журналиста Руди Галетти, Микель Артета предпочитает именно подписание сербского форварда, а не поиск прямой замены травмированному винггеру Букайо Сака.

Если же осуществить трансфер Влаховича не удастся, то альтернативными опциями, которые будет рассматривать Арсенал, станут, по данным источника, Бриан Мбемо (Брентфорд), Джейми Гиттенс (Боруссия Д) и Лерой Сане (Бавария).

В нынешнем сезоне Душан забил 10 мячей и отдал 2 ассиста в 18 матчах за «Ювентус». Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн. евро.