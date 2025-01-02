Перспективы для Зинченко. Артета высказался о трансферах Арсенала
Главный тренер команды доволен игроками, но просит работать интенсивнее
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал работу клуба во время зимнего трансферного окна.
«Будет ли «Арсенал» активным на рынке? На данный момент мы заинтересованы в том, чтобы наши футболисты играли с максимальной самоотдачей. Мы хотим, чтобы они демонстрировали свою преданность клубу.
Меня сейчас устраивают те игроки, которые есть в команде. Нам всем просто нужно больше работать. Сейчас каждый из них показывает высокий уровень самоотдачи. Это очень качественные игроки, и мне не на что жаловаться. Пока «Арсенал» не рассматривает варианты усиления состава», - отметил Артета.
Украинский защитник Александр Зинченко, который восстанавливается после травмы, пока не выходит на поле и остается на скамейке запасных. В матче против «Брентфорда» подопечные Артеты одержали уверенную победу со счетом 3:1.
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