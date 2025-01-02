Перспективы для Зинченко. Артета высказался о трансферах Арсенала

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал работу клуба во время зимнего трансферного окна.

«Будет ли «Арсенал» активным на рынке? На данный момент мы заинтересованы в том, чтобы наши футболисты играли с максимальной самоотдачей. Мы хотим, чтобы они демонстрировали свою преданность клубу.

Меня сейчас устраивают те игроки, которые есть в команде. Нам всем просто нужно больше работать. Сейчас каждый из них показывает высокий уровень самоотдачи. Это очень качественные игроки, и мне не на что жаловаться. Пока «Арсенал» не рассматривает варианты усиления состава», - отметил Артета.

Украинский защитник Александр Зинченко, который восстанавливается после травмы, пока не выходит на поле и остается на скамейке запасных. В матче против «Брентфорда» подопечные Артеты одержали уверенную победу со счетом 3:1.