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Англия
02 января 2025, 01:59 | Обновлено 02 января 2025, 02:00
212
1

Перспективы для Зинченко. Артета высказался о трансферах Арсенала

Главный тренер команды доволен игроками, но просит работать интенсивнее

02 января 2025, 01:59 | Обновлено 02 января 2025, 02:00
212
1
Перспективы для Зинченко. Артета высказался о трансферах Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал работу клуба во время зимнего трансферного окна.

«Будет ли «Арсенал» активным на рынке? На данный момент мы заинтересованы в том, чтобы наши футболисты играли с максимальной самоотдачей. Мы хотим, чтобы они демонстрировали свою преданность клубу.

Меня сейчас устраивают те игроки, которые есть в команде. Нам всем просто нужно больше работать. Сейчас каждый из них показывает высокий уровень самоотдачи. Это очень качественные игроки, и мне не на что жаловаться. Пока «Арсенал» не рассматривает варианты усиления состава», - отметил Артета.

Украинский защитник Александр Зинченко, который восстанавливается после травмы, пока не выходит на поле и остается на скамейке запасных. В матче против «Брентфорда» подопечные Артеты одержали уверенную победу со счетом 3:1.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ Брентфорд
Олександр Сільченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Перефразируя, просто в январе дорого, не меньше сотни за нового форварда, которых в Арсенале по сути сейчас один Жезус. Кем Арсенал укомплектован, так это левыми защитниками, на этой позиции могут сыграть 6-7 человек без большой потери в качестве.
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