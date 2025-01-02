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Испания
02 января 2025, 16:30 | Обновлено 02 января 2025, 17:43
536
0

С Луниным в заявке. Реал Мадрид отправился на матч против Валенсии

Украинский голкипер в настоящее время уступает место в основе Куртуа

02 января 2025, 16:30 | Обновлено 02 января 2025, 17:43
536
0
С Луниным в заявке. Реал Мадрид отправился на матч против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин включен в заявку на матч 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Этот перенесённый матч должен был состояться ещё в октябре, но из-за наводнения в Валенсии тогда не удалось провести встречу.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил в заявку 21 футболиста.

Андрей Лунин потерял место в основном составе после возвращения бельгийского голкипера Тибо Куртуа после травмы. По прогнозам, в этом матче украинский вратарь также останется на скамейке запасных.

В составе мадридцев точно не сыграют Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао. У «Валенсии» ситуация ещё сложнее – команде не помогут Тьерри Корреа, Муктар Диакаби, Рафа Мир, Пепелу и Фран Перес.

Матч состоится 3 января в 22:00 по киевскому времени.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Валенсия Валенсия - Реал Андрей Лунин Карло Анчелотти
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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