С Луниным в заявке. Реал Мадрид отправился на матч против Валенсии
Украинский голкипер в настоящее время уступает место в основе Куртуа
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин включен в заявку на матч 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Этот перенесённый матч должен был состояться ещё в октябре, но из-за наводнения в Валенсии тогда не удалось провести встречу.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил в заявку 21 футболиста.
Андрей Лунин потерял место в основном составе после возвращения бельгийского голкипера Тибо Куртуа после травмы. По прогнозам, в этом матче украинский вратарь также останется на скамейке запасных.
В составе мадридцев точно не сыграют Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао. У «Валенсии» ситуация ещё сложнее – команде не помогут Тьерри Корреа, Муктар Диакаби, Рафа Мир, Пепелу и Фран Перес.
Матч состоится 3 января в 22:00 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2025
🆚 @valenciacf#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/Yv7gye0WAj
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