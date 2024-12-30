30 декабря проходит матчевое противостояние между сборными Польши и Норвегии на United Cup 2025.

В первой игре поединка состоялся женский одиночный матч между Игой Свентек (WTA 2) и Мелене Хельго (WTA 404).

Полька разгромила оппонентку за 1 час и 3 минуты со счетом 6:1, 6:0. Для Иги это был первый матч в новом сезоне.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм