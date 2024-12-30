WTA30 декабря 2024, 11:15 |
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ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм
Смотрите видеообзор матча United Cup 2025 Ига Свентек – Малене Хельго
30 декабря 2024, 11:15 |
56
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30 декабря проходит матчевое противостояние между сборными Польши и Норвегии на United Cup 2025.
В первой игре поединка состоялся женский одиночный матч между Игой Свентек (WTA 2) и Мелене Хельго (WTA 404).
Полька разгромила оппонентку за 1 час и 3 минуты со счетом 6:1, 6:0. Для Иги это был первый матч в новом сезоне.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм
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