Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм
WTA
30 декабря 2024, 11:15 |
56
0

ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм

Смотрите видеообзор матча United Cup 2025 Ига Свентек – Малене Хельго

30 декабря 2024, 11:15 |
56
0
ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

30 декабря проходит матчевое противостояние между сборными Польши и Норвегии на United Cup 2025.

В первой игре поединка состоялся женский одиночный матч между Игой Свентек (WTA 2) и Мелене Хельго (WTA 404).

Полька разгромила оппонентку за 1 час и 3 минуты со счетом 6:1, 6:0. Для Иги это был первый матч в новом сезоне.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм

По теме:
Китай – Германия. Матч Зверева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф
Обновлены рейтинги WTA и ATP. Топ-10 украинцев и украинок по итогам 2024
Ига Свёнтек видео женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису женская сборная Норвегии по теннису сборная Норвегии по теннису United Cup
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 декабря 2024, 09:06 1
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри

Известный супертяжеловес считает победу Александра очевидной

Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Бокс | 30 декабря 2024, 07:49 1
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера

Чжан Чжилей может подраться с украинским чемпионом

«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Футбол | 30.12.2024, 10:19
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Возвращение в 53 года. Экс-соперник Кличко назвал вероятного соперника
Бокс | 29.12.2024, 12:33
Возвращение в 53 года. Экс-соперник Кличко назвал вероятного соперника
Возвращение в 53 года. Экс-соперник Кличко назвал вероятного соперника
ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли
Теннис | 30.12.2024, 09:05
ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли
ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
29.12.2024, 02:53 5
Футбол
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
28.12.2024, 13:02 6
Бокс
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 2
Футбол
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
28.12.2024, 21:24 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 9
Футбол
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 8
Бокс
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем