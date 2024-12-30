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Италия
30 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:06
606
0

«Это было честью для меня». Фонсека оставил послание фанатам Милана

Португалец был уволен с должности тренера

30 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:06
606
0
«Это было честью для меня». Фонсека оставил послание фанатам Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека был уволен с должности главного тренера итальянского «Милана».

Специалист провел в клубе чуть больше шести месяцев, возглавив коллектив летом 2024 года.

«Тренировать «Милан» было честью для меня. Обнимаю всех и благодарю за уважение и поддержку», – заявил Фонсека.

Красные дьяволы уже официально определились с заменой Фонсеки. С этого времени будет руководить командой Сержиу Консейсау, ранее тренировавший «Порту».

В турнирной таблице россонери занимают восьмое место, имея в активе 27 очков.

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Паулу Фонсека Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: Football-Italia
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