Италия30 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:06
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«Это было честью для меня». Фонсека оставил послание фанатам Милана
Португалец был уволен с должности тренера
30 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:06
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Экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека был уволен с должности главного тренера итальянского «Милана».
Специалист провел в клубе чуть больше шести месяцев, возглавив коллектив летом 2024 года.
«Тренировать «Милан» было честью для меня. Обнимаю всех и благодарю за уважение и поддержку», – заявил Фонсека.
Красные дьяволы уже официально определились с заменой Фонсеки. С этого времени будет руководить командой Сержиу Консейсау, ранее тренировавший «Порту».
В турнирной таблице россонери занимают восьмое место, имея в активе 27 очков.
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