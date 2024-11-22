Шахтер сообщил информацию о продаже билетов на матч УПЛ против Руха

Начинается продажа билетов на матч между «Шахтером» и «Рухом», который будет сыгран во Львове.

Поединок состоится на «Арене Львов» в воскресенье, 1 декабря, игра начнется в 18:00.

25 ноября стартуют продажи билетов на домашний поединок горняков. Приобрести их можно онлайн на официальном сайте клуба из Донецка. Все билеты – именные.

1-й этап продажи (от 25 ноября, 10:00). Первоочередное право приобретения для болельщиков, покупавших билеты минимум на 1 домашний матч первой части сезона УПЛ. Каждому будет открыт автоматический доступ к продаже билетов.

В субботу, 23 ноября, «Шахтер» будет играть с «Ингульцем», так что можно гарантировать себе право приоритетной покупки билетов, посетив ближайший матч «горняков» во Львове.

2-й этап (от 27 ноября, 10:00). Свободная продажа (при наличии билетов).

Весь доход от продаж билетов «Шахтер» направит на социальные проекты и благотворительность.