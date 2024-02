Что произошло? Цуренко снялась с матча против Осаки на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/8 финала украинка должна была сыграть против Наоми Осаки (Япония, WTA 747), однако официальный сайт WTA сообщает, что Леся отказалась выходить на корт.

Причина – травма локтя.

В следующем раунде тысячника Осака сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова – Линда Носкова.

Цуренко в 1/16 финала неожиданно обыграла Онс Жабер.

На кортах Катара представлять Украину продолжает Ангелина Калинина, которая в 1/8 финала парного разряда вместе с Сюй Ифань играет против тандема Кенин / Рус.

