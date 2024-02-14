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WTA
14 февраля 2024, 09:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 09:51
45
0

Калинина / Сюй – Кенин / Рус. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Дохе

14 февраля 2024, 09:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 09:51
45
0
Калинина / Сюй – Кенин / Рус. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

14 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема София Кенин (США) / Аранча Рус (Нидерланды). Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 2 после матча Коллинс – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала победительницы сыграют против дуэта Екатерина Александрова / Ирина Хромачева.

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WTA Доха Ангелина Калинина смотреть онлайн Сюй Ифань София Кенин Аранча Рус
Источник Sport.ua
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