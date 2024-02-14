Калинина / Сюй – Кенин / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Дохе
14 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.
Во втором раунде украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема София Кенин (США) / Аранча Рус (Нидерланды). Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 2 после матча Коллинс – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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В 1/4 финала победительницы сыграют против дуэта Екатерина Александрова / Ирина Хромачева.
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