Калинина / Сюй – Кенин / Рус. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема София Кенин (США) / Аранча Рус (Нидерланды). Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 2 после матча Коллинс – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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В 1/4 финала победительницы сыграют против дуэта Екатерина Александрова / Ирина Хромачева.

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