Довбик пропустил тренировку перед матчем с Комо
Украинский нападающий может пропустить матч Серии А
В воскресенье, 2 марта, состоится матч 27-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой».
Встречу примет Джузеппе Синигалья в Комо.
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Как сообщает TuttoMercatoWEB, украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик пропустил последнюю тренировку команды. Его участие в матче под серьезным вопросом, наиболее вероятно, что Эльдор Шомуродов заменит травмированного украинца. Артем является единственным игроком римского клуба. участие которого в ближайшем матче команды находится под вопросом.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» хочет пригласить тренера, который не играл в профессиональный футбол.
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