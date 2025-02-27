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Италия
27 февраля 2025, 19:40 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:53
1363
2

Довбик пропустил тренировку перед матчем с Комо

Украинский нападающий может пропустить матч Серии А

27 февраля 2025, 19:40 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:53
1363
2
Довбик пропустил тренировку перед матчем с Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 2 марта, состоится матч 27-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой».

Встречу примет Джузеппе Синигалья в Комо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как сообщает TuttoMercatoWEB, украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик пропустил последнюю тренировку команды. Его участие в матче под серьезным вопросом, наиболее вероятно, что Эльдор Шомуродов заменит травмированного украинца. Артем является единственным игроком римского клуба. участие которого в ближайшем матче команды находится под вопросом.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» хочет пригласить тренера, который не играл в профессиональный футбол.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A Эльдор Шомуродов Комо травма
Даниил Кирияка Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 2
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Andromed
я думаю навіть якщо Довбик повернеться то Раньєрі не буде спішити його ставити, Шомуродов класно користується своїм шансом
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0
apepa
Раньери: 
Довбик неприметный как льняное полотно.
Гнать его из Ромы надо уже давно!
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-1
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