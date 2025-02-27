Довбик пропустил тренировку перед матчем с Комо

В воскресенье, 2 марта, состоится матч 27-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой».

Встречу примет Джузеппе Синигалья в Комо.

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Как сообщает TuttoMercatoWEB, украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик пропустил последнюю тренировку команды. Его участие в матче под серьезным вопросом, наиболее вероятно, что Эльдор Шомуродов заменит травмированного украинца. Артем является единственным игроком римского клуба. участие которого в ближайшем матче команды находится под вопросом.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» хочет пригласить тренера, который не играл в профессиональный футбол.