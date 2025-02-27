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  4. Рома хочет пригласить тренера, который не играл в профессиональный футбол
Италия
27 февраля 2025, 19:27 |
313
0

Рома хочет пригласить тренера, который не играл в профессиональный футбол

Франческо Фариоли с 20 лет занимается тренерской деятельностью

27 февраля 2025, 19:27 |
313
0
Рома хочет пригласить тренера, который не играл в профессиональный футбол
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний итальянский главный тренер «Аякса» Франческо Фариоли привлек внимание руководства «Ромы».

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Известно, что контракт Фариоли с амстердамским клубом рассчитан до 2027 года, но, по информации источника, «Рома» попытается пригласить специалиста уже летом этого года.

Франческо Фариоли никогда не был профессиональным футболистом. Тренерскую карьеру он начал в 20-летнем возрасте.

Сначала работал тренером вратарей в команде «Марджине Коперта», а затем стал ассистентом тренера в клубе «Фортис Ювентус».

Главным тренером работал в командах «Фатих Карагюмрюк», «Аланьяспор» и «Ницца». Летом 2024 года Фариоли возглавил «Аякс».

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Рома Рим Аякс Франческо Фариоли назначение тренера чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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