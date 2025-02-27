Рома хочет пригласить тренера, который не играл в профессиональный футбол
Франческо Фариоли с 20 лет занимается тренерской деятельностью
35-летний итальянский главный тренер «Аякса» Франческо Фариоли привлек внимание руководства «Ромы».
Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Известно, что контракт Фариоли с амстердамским клубом рассчитан до 2027 года, но, по информации источника, «Рома» попытается пригласить специалиста уже летом этого года.
Франческо Фариоли никогда не был профессиональным футболистом. Тренерскую карьеру он начал в 20-летнем возрасте.
Сначала работал тренером вратарей в команде «Марджине Коперта», а затем стал ассистентом тренера в клубе «Фортис Ювентус».
Главным тренером работал в командах «Фатих Карагюмрюк», «Аланьяспор» и «Ницца». Летом 2024 года Фариоли возглавил «Аякс».
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