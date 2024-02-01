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Англия
01 февраля 2024, 19:53 |
774
0

Источник: Фулхэм до конца сезона арендует нападающего Челси

Армандо Бройя остается в АПЛ

01 февраля 2024, 19:53 |
774
0
Источник: Фулхэм до конца сезона арендует нападающего Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

Албанский нападающий лондонского «Челси» Армандо Бройя вскоре станет игроком «Фулхэма», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 22-летнего нападающего состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24.

Отмечается, что «дачники» заплатят «синим» 4 миллиона фунтов стерлингов за эту сделку.

В первой половине этой кампании Армандо Броя провел 19 матчей за «Челси», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Армандо Бройя Челси Фулхэм трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
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