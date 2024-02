Источник: Фулхэм до конца сезона арендует нападающего Челси

Албанский нападающий лондонского «Челси» Армандо Бройя вскоре станет игроком «Фулхэма», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 22-летнего нападающего состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24.

Отмечается, что «дачники» заплатят «синим» 4 миллиона фунтов стерлингов за эту сделку.

В первой половине этой кампании Армандо Броя провел 19 матчей за «Челси», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

🚨⚪️⚫️ Armando Broja to Fulham, here we go! Agreement reached on loan until the end of the season for £4m fee to Chelsea.



Broja will complete medical tests tonight in order to sign later.@TurkishAirlines ✈️ pic.twitter.com/9c0tXw4u7O