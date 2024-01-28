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Кубок Англии
Вест Бромвич
28.01.2024 13:45 – FT 0 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
28 января 2024, 18:44 | Обновлено 28 января 2024, 18:45
1516
0

ФОТО. Матч Кубка Англии прерывали на полчаса из-за драки фанатов

Встреча «Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» была жаркой

28 января 2024, 18:44 | Обновлено 28 января 2024, 18:45
1516
0
ФОТО. Матч Кубка Англии прерывали на полчаса из-за драки фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 1/16 финала Кубка Англии «Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» (0:2) прерывали из-за массовой драки фанатов.

Игроки покинули поле примерно на 30 минут после сообщений о драке между болельщиками на трибунах. Футболистов увели с поля на 79-й минуте, вскоре после того, как «Вулвз» забили свой второй гол и повели 2:0.

Потасовка произошла из-за того, что фанаты «Вулверхэмптона» начали праздновать гол рядом с сектором болельщиков хозяев.

Сообщается, что два человека были арестованы после беспорядков, еще один был задержан до начала матча за наличие оружия, а один пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы. На фотографиях видно, как полицейские помогают болельщику, у которого из раны на голове течет кровь.

FA объявила о немедленном расследовании инцидента.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Вулверхэмптон).
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Вест Бромвич Вулверхэмптон драка видео фото
Источник Sky News
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