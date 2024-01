ФОТО. Матч Кубка Англии прерывали на полчаса из-за драки фанатов

Матч 1/16 финала Кубка Англии «Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» (0:2) прерывали из-за массовой драки фанатов.

Игроки покинули поле примерно на 30 минут после сообщений о драке между болельщиками на трибунах. Футболистов увели с поля на 79-й минуте, вскоре после того, как «Вулвз» забили свой второй гол и повели 2:0.

Потасовка произошла из-за того, что фанаты «Вулверхэмптона» начали праздновать гол рядом с сектором болельщиков хозяев.

Сообщается, что два человека были арестованы после беспорядков, еще один был задержан до начала матча за наличие оружия, а один пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы. На фотографиях видно, как полицейские помогают болельщику, у которого из раны на голове течет кровь.

FA объявила о немедленном расследовании инцидента.

It is kicking OFF in the West Brom vs Wolves Black Country Derby… pic.twitter.com/Xw8clEXgFk

Kyle Bartley ensures his family are safe down the tunnel after the distressing scenes at the Hawthorns. pic.twitter.com/zrsaP9JG4b