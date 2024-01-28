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Уотфорд
28.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
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Англия
28 января 2024, 18:24 | Обновлено 28 января 2024, 18:29
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Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии

«Вулверхэмптон» одолел «Вест Бромвич», «Уотфорд» и «Саутгемптон» ждет переигровка

28 января 2024, 18:24 | Обновлено 28 января 2024, 18:29
412
0
Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. ван Дейк

Состоялись три матча четвёртого раунда Кубка Англии по футболу.

«Вулверхэмптон» обыграл на выезде «Вест Бромвич», матч останавливали из-за драки фанатов.

«Ливерпуль» на «Энфилде» разобрался с «Норвичем» в матче с семью голами.

«Уотфорд» и «Саутгемптон» победителя не выявили, их ждет переигровка.

Ранее состоялась жеребьевка 5-го раунда. Ливерпуль в 1/8 финала сразится против победителя пары «Уотфорд» – «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» сыграет против «Брайтона».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» – 0:2
Голы: Нету (38), Матеус Кунья (78).

«Уотфорд» – «Саутгемптон» – 1:1
Голы: Мартинс (5) – Армстронг (89).

«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2
Голы: Джонс (16), Нуньес (28), Диогу Жота (53), ван Дейк (63), Гравенберх (90+5) – Гибсон (22), Сайнс (69).

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Кубок Англии по футболу Вест Бромвич Вулверхэмптон Уотфорд Саутгемптон Ливерпуль Норвич
Источник Sport.ua
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