Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии
«Вулверхэмптон» одолел «Вест Бромвич», «Уотфорд» и «Саутгемптон» ждет переигровка
Состоялись три матча четвёртого раунда Кубка Англии по футболу.
«Вулверхэмптон» обыграл на выезде «Вест Бромвич», матч останавливали из-за драки фанатов.
«Ливерпуль» на «Энфилде» разобрался с «Норвичем» в матче с семью голами.
«Уотфорд» и «Саутгемптон» победителя не выявили, их ждет переигровка.
Ранее состоялась жеребьевка 5-го раунда. Ливерпуль в 1/8 финала сразится против победителя пары «Уотфорд» – «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» сыграет против «Брайтона».
Кубок Англии. 1/16 финала
«Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» – 0:2
Голы: Нету (38), Матеус Кунья (78).
«Уотфорд» – «Саутгемптон» – 1:1
Голы: Мартинс (5) – Армстронг (89).
«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2
Голы: Джонс (16), Нуньес (28), Диогу Жота (53), ван Дейк (63), Гравенберх (90+5) – Гибсон (22), Сайнс (69).
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