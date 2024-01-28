Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялись три матча четвёртого раунда Кубка Англии по футболу.

«Вулверхэмптон» обыграл на выезде «Вест Бромвич», матч останавливали из-за драки фанатов.

«Ливерпуль» на «Энфилде» разобрался с «Норвичем» в матче с семью голами.

«Уотфорд» и «Саутгемптон» победителя не выявили, их ждет переигровка.

Ранее состоялась жеребьевка 5-го раунда. Ливерпуль в 1/8 финала сразится против победителя пары «Уотфорд» – «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» сыграет против «Брайтона».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» – 0:2

Голы: Нету (38), Матеус Кунья (78).

«Уотфорд» – «Саутгемптон» – 1:1

Голы: Мартинс (5) – Армстронг (89).

«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2

Голы: Джонс (16), Нуньес (28), Диогу Жота (53), ван Дейк (63), Гравенберх (90+5) – Гибсон (22), Сайнс (69).