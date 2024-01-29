Ливерпуль – Норвич – 5:2. Команда Клоппа покуражилась. Видео голов и обзор

«Ливерпуль» в рамках четвертого раунда Кубка Англии по футболу принимал «Норвич», который играет в Чемпионшипе.

«Красные» имели солидную мотивацию на этот поединок, поскольку несколько дней назад Юрген Клопп огласил, что уйдет из клуба в конце сезона.

Такой заряд энергии позволил «Ливерпулю» пять раз забить у ворота гостей. Стоит отдать должное и «канарейкам» – они сумели дважды огорчить хозяев.

Кубок Англии. 1/16 финала.

Ливерпуль – Норвич – 5:2

Голы: Джонс (16), Нуньес (28), Диогу Жота (53), ван Дейк (63), Гравенберх (90+5) – Гибсон (22), Сайнс (69).