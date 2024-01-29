Ливерпуль – Норвич – 5:2. Команда Клоппа покуражилась. Видео голов и обзор
«Ливерпуль» разгромил гостей из Чемпионшипа
«Ливерпуль» в рамках четвертого раунда Кубка Англии по футболу принимал «Норвич», который играет в Чемпионшипе.
«Красные» имели солидную мотивацию на этот поединок, поскольку несколько дней назад Юрген Клопп огласил, что уйдет из клуба в конце сезона.
Такой заряд энергии позволил «Ливерпулю» пять раз забить у ворота гостей. Стоит отдать должное и «канарейкам» – они сумели дважды огорчить хозяев.
Кубок Англии. 1/16 финала.
Ливерпуль – Норвич – 5:2
Голы: Джонс (16), Нуньес (28), Диогу Жота (53), ван Дейк (63), Гравенберх (90+5) – Гибсон (22), Сайнс (69).
События матча
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