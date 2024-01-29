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Кубок Англии
Ливерпуль
28.01.2024 16:30 – FT 5 : 2
Норвич
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Англия
29 января 2024, 01:32 | Обновлено 29 января 2024, 01:33
59
0

Ливерпуль – Норвич – 5:2. Команда Клоппа покуражилась. Видео голов и обзор

«Ливерпуль» разгромил гостей из Чемпионшипа

29 января 2024, 01:32 | Обновлено 29 января 2024, 01:33
59
0
Ливерпуль – Норвич – 5:2. Команда Клоппа покуражилась. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в рамках четвертого раунда Кубка Англии по футболу принимал «Норвич», который играет в Чемпионшипе.

«Красные» имели солидную мотивацию на этот поединок, поскольку несколько дней назад Юрген Клопп огласил, что уйдет из клуба в конце сезона.

Такой заряд энергии позволил «Ливерпулю» пять раз забить у ворота гостей. Стоит отдать должное и «канарейкам» – они сумели дважды огорчить хозяев.

Кубок Англии. 1/16 финала.

Ливерпуль – Норвич – 5:2

Голы: Джонс (16), Нуньес (28), Диогу Жота (53), ван Дейк (63), Гравенберх (90+5) – Гибсон (22), Сайнс (69).

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Норвич).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Гибсон (Норвич).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
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Ливерпуль Норвич Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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