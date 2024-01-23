Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца

2024-й год с первых же своих дней начал абсолютно беззастенчиво отбирать у футбольного сообщества гениев. 5 января в Бразилии скончался Марио Загалло, 7 января в Австрии перестало биться сердце лучшего немецкого игрока всех времен Франца Беккенбауэра, а 22 января тяжелый удар получил итальянский футбол. В этот день стало известно о кончине Луиджи Ривы – лучшего бомбардира в истории национальной сборной Италии…

Больше всего новость о смерти Ривы подкосила футбольную Сардинию – регион Италии, в котором Луиджи имел беспрекословный авторитет, любовь и уважение. Для этого острова нападающий сделал больше, чем любой другой игрок. Есть мнение, что именно благодаря мастерству и преданности Ривы Сардинии в целом и «Кальяри» в частности вообще всерьез удалось заявить о себе на футбольной карте Италии.

В сезоне-1969/70 «Кальяри» в первый и пока последний раз в истории стал чемпионом Италии. Вклад Ривы в этот невероятный успех сардинцев был очень существенным – 21 забитый мяч, благодаря чему форвард второй сезон кряду стал лучшим бомбардиром Серии А (в сезоне-1968/69 на счету Луиджи также оказался 21 гол). Чуть ранее журналисты нарекли Риву, обладавшего необычайно мощным ударом с левой ноги, «Раскатом грома», а легендарный экс-защитник «Интера» Тарчизио Бурньич, имевший на своем счету 66 матчей в составе сборной Италии, описывал Луиджи, как футболиста, чье присутствие на поле было похоже на «движение огромной толпы народа» и могло вызвать панику у любого, даже самого опытного, бека.

Луиджи Рива провел на Сардинии в рядах «Кальяри» почти всю профессиональную карьеру. Из этого клуба нападающий не ушел, даже несмотря на крайне настойчивые ухаживания со стороны «Ювентуса», и в общей сложности записал на свой счет 205 забитых мячей в 374 поединках, сыгранных за сардинцев. Он оставался верным «красно-синим» и Сардинии до конца – с того самого момента, когда в 1963 году, еще будучи 18-летним подростком, впервые попал сюда, перебравшись из низшелиговой команды «Леньяно».

На раннем этапе жизнь Ривы была очень трудной. Он родился 7 ноября 1944 года в бедной семье в городке Леджуно на севере Италии. Его отец Уго, который прошел через три войны и остался невредимым, погиб в 1953-м в результате несчастного случая на заводе: тогда из машины вылетел кусок металла, который буквально разорвал живот мужчины.

Смерть супруга вынудила мать Ривы Эдрис параллельно с работой на текстильной фабрике наняться уборщицей, а юного на тот момент Луиджи отправить в весьма суровую с точки зрения воспитательных нравов религиозную школу-интернат. Когда парню исполнилось 16, скончалась и его мать, у которой был диагностирован рак. Присматривать за Луиджи начала его старшая сестра Фауста, которая помогла Риве не затеряться и не угодить в дурную компанию, и являлась его моральной поддержкой и опорой вплоть до марта 2020 года, когда ее тоже не стало…

Семейная трагедия повлияла на Риву, который по прошествии многих лет, в 2010-м, выступая в эфире итальянской общественной телекомпании RAI и размышляя о своем тяжелом детстве, заявил, что с радостью отказался бы от части своих выдающихся футбольных успехов лишь ради одного – «возможности изменить детство».

Именно на Сардинии молодой Луиджи Рива обрел вторую семью. В рядах «Кальяри» он быстро оправдал доверие, отличившись 8 забитыми мячами в своем первом сезоне, когда «красно-синим» удалось вернуться в Серию А после 44 лет отсутствия в элитарном дивизионе. В дебютном для себя розыгрыше на наивысшем уровне Рива забил девять мячей, что помогло «Кальяри» уверенно справиться с задачей по сохранению прописки в высшем дивизионе, а самому Луиджи – стать фаворитом не только для болельщиков «красно-синих», но и для всего острова, который в 60-х годах минувшего века еще не был настолько популярным местом отдыха для итальянской элиты, а являлся таким себе загадочным местом, полузабытым клочком суши, к которому жители материковой Италии относились с большим подозрением.

«Я помню, как однажды меня позвал на ужин один местный рыбак. Когда я пришел, то ощутил, что ко мне отнеслись как к одному из своих, из членов семьи. Я понял, что не просто город, а весь регион поддерживает меня, они стали мне второй семьей. После того я узнал, что даже в самом малонаселенном пункте в глуши Сардинии у людей в домах была моя фотография», – рассказывал Рива.

На общенациональном уровне Луиджи также удалось добиться многого. В сборной Италии он провел 42 матча, в которых отличился 35 забитыми мячами. До сих пор Рива остается лучшим голеадором в истории «Скуадры Адзурры», и это при том, что его международная карьера была омрачена двумя серьезными травмами, в том числе переломом ноги в 1970 году, который не позволил Луиджи сыграть в главной команде страны еще больше поединков и забить еще больше мячей, а «Кальяри» – во второй раз подряд претендовать на титул чемпиона Италии.

В 1970 году сборная Италии добралась до финала чемпионата мира, который проходил в Мексике. На том мундиале Рива забил три мяча – два в четвертьфинале в ворота хозяев турнира (4:1), а один – в полуфинале против сборной ФРГ (4:3 в дополнительное время). В решающем матче итальянцы сошлись против Бразилии (1:4), которой руководил Марио Загалло, и в том поединке, по признаниям очевидцев, особых шансов на успех у европейцев быть не могло – уж слишком хорошо «селесао» были готовы к турниру в целом и финальной встрече в частности.

Однако за два года до этого, в 1968-м, итальянцы выиграли домашний чемпионат Европы, добыв первый подобный титул в истории. Тогда после ничьей в полуфинале со сборной СССР Италия вышла в финал благодаря жребию (подбрасыванию монетки), а затем в двух матчах (после ничьей в первом финале потребовалась переигровка) одолела команду Югославии (2:0). В частности, первый и победный мяч апеннинцев провел именно Рива.

Говорят, у Ривы был весьма непростой характер. Он очень любил отдаваться всему, чем занимался, не на сто, а даже на двести процентов. По этой причине он тренировался так, словно на кону стоит важный трофей, а в жизни очень любил скорость. Еще один легендарный экс-форвард сборной Италии Роберто Бонинсенья, который с 1966 по 1969 годы играл за «Кальяри», рассказывал, что Рива мог прямо во время обеда встать из-за стола и пойти в свой автомобиль «Альфа Ромео Джулия 1600», устроив на нем умопомрачительные заезды на дорогах Вилласимиуса.

«Иногда нас останавливала полиция, – рассказал Бонинсенья, – но они просили у него автограф, и мы ехали дальше».

По этой причине многие в Италии думали, что Рива умрет молодым. Он никогда не задумывался о наследии, а просто жил. В какой-то момент из героя сегодняшнего дня Луиджи превратился в миф. Он мало говорил на публике, в основном гулял, сколько мог, по центру Кальяри своим длинным, широким и решительным шагом, всегда с сигаретой во рту, улыбкой и приветствием ко всем, кто его узнавал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луиджи Рива и Роберто Баджо

Привязанность Ривы к Сардинии сохранилась и после его выхода на футбольную пенсию. В 2019 году Луиджи был назначен почетным президентом «Кальяри» и никогда не уезжал из города, предоставившего ему поддержку, которой он был лишен в суровом детстве.

В последний раз Луиджи Рива появлялся на широкой публике летом прошлого года – на показе фильма, который ему посвятил режиссер Риккардо Милани. Картина называлась символично – «В нашем небе раскаты грома», и после ее просмотра легендарный экс-форвард «Кальяри» иронично спросил: «Не слишком ли долго длится этот фильм?». Уже тогда все присутствующие и пресса отмечали перемены, произошедшие с привычно улыбчивым и пышущим хорошим настроением Ривой. Он говорил о депрессии, с которой вынужден был бороться всю жизнь, о судьбе сироты, чьи родители покинули этот мир задолго до того как Рива стал тем самым пресловутым «Раскатом грома».

Но в какой-то момент, когда журналисты спросили у Луиджи о том, удалось ли ему воплотить свои детские мечты и стать тем, кем он когда-то хотел, Рива крайне уверенно и без малейшей паузы сказал следующее: «Я мечтал быть Ривой. И сделал это. Но не в «Интере» или «Ювентусе». Я мечтал быть Ривой для своего «Кальяри».

И в этом весь Луиджи Рива: итальянский гений, до конца остававшийся верным столь близкой его сердцу Сардинии…