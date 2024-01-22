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Италия
22 января 2024, 21:58 | Обновлено 22 января 2024, 22:21
2512
0

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии

Луиджи Риве было 79 лет

22 января 2024, 21:58 | Обновлено 22 января 2024, 22:21
2512
0
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиджи Рива

Сегодня, 22 января 2024 года, умер бывший форвард «Кальяри» и национальной сборной Италии по футболу Луиджи Рива.

У легендарного итальянца произошел сердечный приступ, после чего он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть. Ему было 79 лет.

Бывший итальянский футболист сыграл за национальную команду своей страны 42 матча и забил 35 голов, что является лучшим результатом в истории итальянской сборной. Рива в составе «Скуадры адзурры» становился чемпионом Европы в 1968 году.

Недавно из жизни ушел еще один легендарный футболист Франц Беккенбауэр. К моменту смерти ему было 78 лет.

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смерть сборная Италии по футболу Кальяри
Источник Twitter
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