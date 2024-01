Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии

Сегодня, 22 января 2024 года, умер бывший форвард «Кальяри» и национальной сборной Италии по футболу Луиджи Рива.



У легендарного итальянца произошел сердечный приступ, после чего он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть. Ему было 79 лет.

Бывший итальянский футболист сыграл за национальную команду своей страны 42 матча и забил 35 голов, что является лучшим результатом в истории итальянской сборной. Рива в составе «Скуадры адзурры» становился чемпионом Европы в 1968 году.

Недавно из жизни ушел еще один легендарный футболист Франц Беккенбауэр. К моменту смерти ему было 78 лет.

Italian football legend Gigi Riva has passed away aged 79.



Top scorer for the Italian national team, more than a symbol for Cagliari and Sardegna.



