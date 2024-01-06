Бразильский титан, который ушел последним. Памяти Марио Загалло

Пожалуй, каждый профессиональный футболист точно мечтает об одном – стать чемпионом мира. Достичь этой вершины удается совсем немногим, а единицам везет выиграть мундиаль несколько раз. Впрочем, Марио Загалло в истории футбола уже давно находится на своем собственном Олимпе – высоте, к которой он шел долго, но окончательно ее покорил, став четырехкратным чемпионом мира. Дважды Загалло становился триумфатором мундиалей в статусе игрока, еще один раз – как главный тренер, а четвертую золотую медаль получил за работу ассистентом главного тренера.

Накануне Бразильская конфедерация футбола сообщила грустную новость о кончине легендарного Марио Загалло. Его называли «Профессором» за невероятную тактическую грамотность, а еще – «Старым волком» из-за наличия в полном имени слова «Лобо» (Марио Хорхе Лобо Загалло), которое означает «волк». На самом же деле, для бразильского футбола Загалло навсегда останется одним из титанов, ковавших славу «селесао»…

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Марио Загалло родился в Аталайе, примерно в 48 километрах от Масейо (штат Алагоас), 9 августа 1931 года. Когда малышу было всего восемь месяцев его семья переехала в Рио-де-Жанейро, где с годами мальчик на улицах одного из районов города освоил общие принципы и свои первые финты в футболе. Марио собирался пойти по стопам отца, игравшего за одну из команд Алагоаса, однако у его родителей были совсем иные планы на младшего сына. Мама и папа хотели, чтобы мальчик выучился на бухгалтера и после получения образования пошел работать на текстильную фабрику своего дяди в Алагоасе. К счастью для большого футбола, отец Загалло передумал после разговора со своим старшим сыном Фернандо. Именно тот убедил родителей позволить Марио пойти по футбольному пути.

На тот момент это было далеко не такое значимое явление, как в нынешнем бразильском футболе. Чтобы понять это, стоит обратить внимание на слова Альсины – супруги Марио Загалло, которая однажды в общении с прессой рассказала небольшую историю о том, как поначалу складывались их взаимоотношения с «Профессором». Девушка подчеркнула, что Марио сперва скрывал, что зарабатывает на жизнь футболом. Альсина узнала об этом от одного из дальних родственников, который активно поддерживал «Фламенго» – первую топовую команду в карьере Загалло.

«Ранее быть футболистом было не так престижно. Эта работа в обществе считалась несерьезной, ее приравнивали к чему-то, связанному с обманом или даже мошенничеством», - рассказывала Альсина. «Когда мои родители узнали о профессии Марио, то запретили мне с ним встречаться и даже просто разговаривать по телефону».

К счастью, в личной жизни у Марио Загалло все сложилось прекрасно. Он женился на Альсине, у пары родилось четверо детей, и вместе они жили в мире и радости до 5 ноября 2012 года, когда женщины не стало. Загалло тяжело пережил смерть супруги, на какой-то момент замкнулся и предпочитал не общаться с прессой…

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Карьеру футболиста Марио Загалло посвятил двум командам – «Фламенго» и «Ботафого» (в «Америке» из Рио-де-Жанейро молодой фланговый форвард провел совсем немного времени на старте своих выступлений в большом футболе). Будучи отнюдь не великаном (рост Загалло – 167 сантиметров), Марио на поле брал техническими навыками и высокой скоростью. Его отличало стремление отрабатывать как на оборону, так и на атаку, за счет чего Загалло очень ценили его наставники.

Первый громкий успех к Загалло пришел в 1958 году. Тогдашний главный тренер сборной Бразилии Висенте Феола решил включить Марио в заявку на участие в чемпионате мира, финальная часть которого прошла в Швеции. Турнир стал триумфальным для «селесао», которые впервые в своей истории стали сильнейшей командой планеты. В финальном поединке бразильцы разобрались с хозяевами мундиаля шведами со счетом 5:2. По два мяча в рядах «селесао» на свой счет записали Вава и Пеле, а еще одним мячом отличился именно Марио Загалло.

В 1962 году сборная Бразилии отстояла титул сильнейшей команды планеты, а Марио Загалло добыл свой второй Кубок мира. На турнире в Чили фланговый нападающий сыграл все 6 поединков, отличившись одним забитым мячом (в первом для «селесао» матче на турнире против Мексики – 2:0). На тот момент Загалло было уже 30 лет. С национальной командой он попрощался в 1964-м, проведя 36 поединков и забив 5 мячей, а уже в 1965 году Марио принял решение закончить и с активными выступлениями на клубном уровне, завершив карьеру в рядах «Ботафого».

Как оказалось, успехи в статусе футболиста были для Загалло лишь началом восхождения к еще большему триумфу и славе. После завершения активных выступлений Марио стал тренером, и за четыре года работы с «Ботафого» выиграл пять трофеев, в том числе Чашу Бразилии-1968 – турнир, который на тот момент являлся чем-то вроде чемпионата страны, хотя официально тамошняя Серия А разыгрывается с 1971 года.

Серьезный кризис в национальной сборной Бразилии, который особенно остро проявился на чемпионате мира-1966 в Англии, когда «селесао» заняли лишь третье место в группе с Португалией, Венгрией и Болгарией, показал руководству тамошнего футбола, что нужны кардинальные перемены. Бразильцы, в рядах которых выступали Пеле, Гарринча, Жаирзиньо, Тостао и другие звезды были просто шокированы тем, как их сильные качества благодаря умелой тактике успешно нивелировали европейцы. Пеле после того мундиаля и вовсе заявил, что больше никогда не поедет на чемпионат мира, однако со временем, к счастью, отказался от своих слов.

Пребывая в поисках подходящего главного тренера Бразильская конфедерация футбола обратилась к молодому специалисту Марио Загалло. 36-летнему наставнику было доверено провести все необходимые изменения в стане «селесао», чтобы двукратные на тот момент чемпионы мира снова были конкурентоспособными на международной арене. Впрочем, первый опыт Загалло в сборной Бразилии оказался недолгим – он совмещал эту работу с аналогичной должностью в «Ботафого», и уже через год предпочел сфокусироваться на клубной работе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Загалло (слева) и Франц Беккенбауэр

Два года спустя, в 1970-м, когда Загалло решил попрощаться с «Ботафого», он все же вернулся в сборную Бразилии – как раз в преддверии ее старта на чемпионате мира, проходившем на полях Мексики. Предшественник Загалло Жуан Салданья проповедовал рациональный футбол, но Марио был приверженцем атакующего агрессивного стиля, а потому провел смену тактики и принципов игры команды. Загалло посчитал, что схема 4-2-4 уже отжила себя, и в очередной раз сделает бразильцев уязвимыми на мировом первенстве. Вместо нее «Профессор» взял на вооружение расстановку 4-3-3 – ту, которая принесла Бразилии триумф на ЧМ-1958. А еще молодой коуч «селесао» выстроил атаку команды из пяти «десятках» – Пеле из «Сантоса», Жерсона из «Сан-Паулу», Ривелино из «Коринтианса», Тостао из «Крузейро» и Жаирзиньо из «Ботафого».

Неподражаемый Ривелино оказывался лишним в глазах предыдущего наставника бразильской сборной, и не мог застолбить за собой место основного исполнителя из-за невероятной конкуренции. Однако Загалло сумел найти для лидера «Коринтианса» место на поле, сдвинув его на левый фланг, что, по многочисленным признаниям экспертов тех лет, дало больше возможностей проявить свои лучшие качества главной звезде той команды «селесао» Пеле.

Кроме того, перед стартом турнира в Мексике Загалло отвез своих подопечных на трехнедельный тренировочный сбор в Гуанахуато. Это место находится на той же высоте, что и Мехико, где должен был пройти финал ЧМ-1970. Впоследствии такое решение главного тренера сыграло важнейшую роль в том, что команда несомненно одаренных игроков вышла еще и на выдающийся уровень физической готовности.

На групповой стадии ЧМ-1970 сборная Бразилии добыла три победы, обыграв Чехословакию (4:1), Англию (1:0) и Румынию (3:2), капитаном которой был Мирча Луческу. В четвертьфинале «селесао» довольно легко разобрались с Перу (4:2), а вот в полуфинале их ждало самое сложное препятствие на пути к матчу за золото – команда Уругвая. Причем это противостояние обещало стать непростым для бразильцев, как с игровой, так и с психологической точек зрения, ведь именно Уругвай в решающем матче финального раунда домашнего для бразильцев ЧМ-1950 нанес им болезненное и сенсационное поражение – 1:2.

Первый тайм полуфинала против Уругвая бразильцы завершили вничью 1:1, а после разговора с Загалло в перерыве футболисты «селесао» показали выдающуюся тягу к победе. Мячи Жаирзиньо и Ривелино помогли сборной Бразилии отпраздновать победу и выйти в финал, где их ждали итальянцы. Решающий матч ЧМ-1970 оказался для «селесао» куда более простым, чем полуфинал с Уругваем. Тот финал и вовсе считается одним из наиболее односторонних в истории. Играя на высоте более 2200 метров над уровнем моря, подопечные Загалло наконец пожинали плоды трехнедельного предтурнирного изнурительного сбора в Гуанахуато. Они показали невероятный уровень готовности, выглядели сильнее и в целом гораздо лучше, нежели их итальянские соперники. Победа Бразилии со счетом 4:1 оказалась абсолютно заслуженной.

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На ЧМ-1974 в ФРГ сборную Бразилии также повез Марио Загалло. Однако на этот раз «селесао» не удалось выйти в финал, да и в поединке за третье место южноамериканцы уступили Польше (0:1), после чего Загалло покинул команду, а спустя несколько лет принял предложение возглавить сборную Кувейта.

С 1976 по 1990 годы Марио Загалло чередовал работу на родине с попытками добиться успеха на Ближнем Востоке. Там, помимо Кувейта, наставник возглавлял «Аль-Хиляль», сборную Саудовской Аравии и сборную Объединенных Арабских Эмиратов. В 1979 году Загалло привел «Аль-Хиляль» ко второму в истории этой команды чемпионскому титулу в Саудовской Аравии, а вот с национальными командами этого региона дела у бразильского специалиста не заладились: хотя сборная ОАЭ и сыграла в финальной части ЧМ-1990, куда ее вывел Марио, но уже под руководством Карлоса Алберто Паррейры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алберто Паррейра и Марио Загалло (справа)

В тот период на международном уровне бразильский футбол словно впал в спячку. После 1978 года «селесао» ни разу не пробивались даже в полуфинал мундиаля, а очередную попытку штурмовать вершину на ЧМ-1994 руководство бразильского футбола доверило Карлосу Алберто Паррейре. Этот специалист работал бок о бок с Марио Загалло еще на триумфальном мундиале 1970 года, когда отвечал за физическую подготовку команды. Когда в 1991-м уже Паррейра получил пост главного тренера национальной сборной, он обратился к своему экс-боссу за помощью. Так Марио Загалло оказался в тренерском штабе сборной Бразилии, а та, имея в своем составе таких мастеров как Дунга, Бебето, Ромарио, Алдаир, Таффарел, а также 17-летнего будущего гения мирового футбола Роналдо, повторила успех 1970 года, добравшись до финала, где ее снова ждала Италия.

На этот раз в решающем матче пришлось сыграть 120 минут, но зрители забитых мячей так и не увидели. Победителя мундиаля определяли в серии послематчевых пенальти, где Бразилии внезапно «помог» лучший игрок того состава итальянской команды «Божественный хвостик» Роберто Баджо, пробивший выше ворот…

Несмотря на то, что Марио Загалло на ЧМ-1994 был только ассистентом главного тренера, его влияние на успех команды было очень серьезным. Тот триумф на мундиале привел к возрождению бразильского футбола, которым Загалло получил возможность руководить следующие четыре года – до финальной части ЧМ-1998.

В 1997 году сборная Бразилии с Марио Загалло во главе выиграла Кубок Америки, а также стала триумфатором проводившегося в то время Кубка конфедераций. Абсолютной звездой «селесао» стал молодой бомбардир Роналдо, отличившийся в 1997-м 15 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 20 поединках!

Во Франции на ЧМ-1998 бразильцы вновь показали себя великолепно. На пути к финалу они забили 14 мячей, а Роналдо был автором 4 из них. В финале на «Стад де Франс» лидер атак «селесао», как казалось, должен подтвердить свой высочайший уровень, но накануне поединка с «Зубастиком» произошло что-то непонятное. Странный эпилептический припадок не дал Роналдо возможности стать звездой решающего матча, а лавры лучшего игрока финала с удовольствием перехватил француз Зинедин Зидан. Франция тогда обыграла бразильцев со счетом 3:0, и этот эпизод, по сути, поставил точку на тренерской карьере Марио Загалло…

Истинный масштаб таланта «Профессора» из Алагоаса становится очевидным, только если оценить сроки, в течение которых он добивался успеха в футболе. Серебренные медали на ЧМ-1998 во Франции пришли к Загалло спустя 40 лет после того, как он впервые поднял над головой Кубок мира, еще в качестве футболиста, и через 28 лет после того, как он в первый раз повторил это достижение уже в статусе тренера (к слову, именно Марио Загалло стал первым в истории, кто смог стать чемпионом мира как в качестве футболиста, так и в качестве тренера. Впоследствии этот успех повторили только двое – немец Франц Беккенбауэр и француз Дидье Дешам).

За отведенное ему время Марио Загалло сделал невероятно много для бразильского футбола. В 2021-м, когда «Профессору» исполнилось 90 лет, он получил специальное послание от Пеле: «Когда-то мы были партнерами по команде. Когда-то мы были соперниками. Когда-то я был твоим игроком, а ты был моим тренером. Но, прежде всего, мы всегда были великими братьями. Ты – лидер, наставник, кумир и друг с огромным сердцем, которого бразильский футбол никогда не забудет».

Пеле покинул этот грешный мир в конце декабря 2022-го, а спустя год с небольшим за ним в ряды «Небесной команды» последовал и Марио Загалло. «Профессор» ушел последним из состава чемпионской бразильской команды 1958 года, и оказался абсолютным титаном футбола, которого не забудут болельщики сразу нескольких поколений, ведь для каждого из них он привнес в игру что-то необычное и запомнился чем-то особенным. Спи спокойно, Марио Загалло, и спасибо за все!..