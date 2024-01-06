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Бразилия
06 января 2024, 09:46 | Обновлено 06 января 2024, 10:32
2749
2

Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира

Не стало бразильца Марио Загалло

06 января 2024, 09:46 | Обновлено 06 января 2024, 10:32
2749
2
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Загалло

Ушел из жизни бывший футболист и наставник сборной Бразилии Марио Загалло. Ему было 92 года.

О причине смерти легендарного бразильца ничего не сообщается.

Загалло является единственным в истории мирового футбола четырехкратным чемпионом мира. Дважды он побеждал на мундиалях в качестве футболиста – в 1958 и 1962 годах. Также он качестве тренера бразильской сборной брал трофеи на чемпионатах мира 1970 и 1994 годов.

Сборная Бразилии во главе с Загалло дважды завоевывала Кубок Америки (1997, 2004) и выигрывала Кубок Конфедерации (1997, 2005).

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Источник: уволен главный тренер сборной Бразилии
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Источник Бразильская конфедерация футбола
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vbrjkf
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Swed
Дай Бог каждому дожить до 92... 
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