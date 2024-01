ЯСТРЕМСКАЯ: «Тренер сказал играть в 2 удара, когда проигрывала 0:3. Как?»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22) со счетом 7:6, 6:4.

После завершения встречи Даяна коротко прокомментировала победу над Викторией во флеш-интервью на корте:

– Тебе всегда нравилось играть так агрессивно?

– Ну, мне нравится играть агрессивно, но я не люблю совершать много ошибок. Сегодня я почувствовала себя немного уставшей. Во втором сете, когда я проигрывала 0:3, тренер говорил мне: «играй в 2 удара». Я такая: «Как я могу играть в 2 удара?» Вика хорошо бегает. Тогда я начала... Бум, бум, бум. Я не знаю, как это объяснить.

Я хотела что-то еще сказать, но забыла...

– Все хорошо, вы устали.

– Не имеет значение (смеется)

В четвертьфинале Australian Open 2024 Ястремская сыграет против Линды Носковой.

