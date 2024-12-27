Клопп написал смс игроку Ливерпуля после победы над Лестером. Что хотел?

Матч против «Лестера» в 18 туре английской Премьер-лиги стал сотым для полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса в профессиональной карьере. Футболист признался, что после матча получил сообщение от бывшего тренера «красных» Юргена Клоппа.

«После матча я взглянул на телефон и увидел сообщение от Юргена Клоппа: «Поздравляю со 100 матчами, теперь твоя цель – 500!». Я только тогда понял, что это был мой сотый матч. Я очень горд и хочу сказать отдельное спасибо Юргену – он сделал все это возможным.

Он поверил в меня, он главная причина, почему я здесь. Я пожелал ему хорошего Рождества и сказал, что надеюсь, что он наслаждается отдыхом, а он ответил: «Да, наслаждаюсь». Это отлично видеть. Он всегда рядом, когда нам нужен.

Мы много общаемся, он часто пишет всем нам. Юрген помог мне пройти путь от дебютирующего за клуб ребенка до мужчины», – сказал Джонс.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает первое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.