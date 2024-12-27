WTA27 декабря 2024, 12:02 |
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ФОТО. Свитолина готовится к старту нового сезона в Дубае
Элина после Рождества отправилась в ОАЭ
27 декабря 2024, 12:02 |
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Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) готовится к новому сезону в городе Дубай, ОАЭ.
Украинка опубликовала фото с корта в своем Instagram. Элина отправилась в ОАЭ сразу же после Рождества.
Пока что неизвестно, где именно Свитолина откроет 2025 год. Она надеется, что сможет сыграть на Australian Open. Элина все еще восстанавливается после операции на ноге.
ФОТО. Свитолина готовится к старту нового сезона в Дубае
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