Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22).

Australian Open 2024. 1/8 финала

Виктория Азаренко [18] – Даяна Ястремская (Украина) [Q] – 6:7 (6:8), 4:6

В первой партии Даяна проигрывала 3:5, а также спасла 2 сет-поинта в 12-м гейме на приеме. Во втором сете украинка уступала 0:3, но сумела перевернуть игру, выиграла 4 гейма подряд, а затем довела матч до логического завершения.

Это была четвертая встреча теннисисток. Ястремская выиграла 2-й очный поединок.

Ястремская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Grand Slam. До этого ее лучшим результатом был 4-й раунд на Уимблдоне 2019.

Отметим, что Азаренко в прошлом году дошла до полуфинала Australian Open, а также дважды брала титул на кортах Мельбурна (2012, 2013).

В четвертьфинале Australian Open Даяна сыграет против Линды Носковой, которая ранее провела всего 3 гейма против Элины Свитолиной, после чего первая ракетка Украины снялась с поединка из-за боли в спине.

