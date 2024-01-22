Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.
Украинка снялась с матча 1/8 финала австралийского мейджора против Линды Носковой (Чехия, WTA 50) после первых трех геймов.
Australian Open 2024. 1/8 финала
Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [19] – 3:0, RET,. Свитолина
После второго гейма Свитолина вызвала врача на корт. Украинку тревожила спина. Медицинский тайм-аут не помог, Элина плохо подавала в третьем гейме из-за проблем в спине. После этого она снялась с поединка и в слезах покинула корт.
Девушки впервые встретились на корте.
Для Элины это был 9-й матч в 2024 году. У Свитолиной 7 побед, 1 поражение (в финале турнира в Окленде) и 1 снятие.
Свитолина в четвертый раз вышла во вторую неделю Australian Open. На ее счету 25 побед на кортах Мельбурна, больше только на Ролан Гаррос – 26.
У Элины 14 побед в 18 матчах на турнирах Grand Slam после возвращения из декретного отпуска.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 Носкова сыграет против украинки Даяны Ястремской, которая в 1/8 финала выиграла у Виктории Азаренко.
A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024
Linda Noskova advances to the quarterfinals.
Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX
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Здоров`я, Еліна. Вірю, що одного разу все складеться докупи.
Дай Боже, щоб якнайшвидше позбавитися болячок, у Еліни щонайменше декілька хороших сезонів попереду, і в цьому ще багато хороших матчів.
Міг бути першим в історії наш чвертьфінал!
Швидкого одужання і відновлення, Елі!!
З усіх сил триматиму кулаки, бо мене поперек вибив з гри дуже надовго.