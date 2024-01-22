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  4. Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Australian Open
22 января 2024, 05:20 | Обновлено 22 января 2024, 05:55
13822
18

Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой

Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов

22 января 2024, 05:20 | Обновлено 22 января 2024, 05:55
13822
18
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Украинка снялась с матча 1/8 финала австралийского мейджора против Линды Носковой (Чехия, WTA 50) после первых трех геймов.

Australian Open 2024. 1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [19] – 3:0, RET,. Свитолина

После второго гейма Свитолина вызвала врача на корт. Украинку тревожила спина. Медицинский тайм-аут не помог, Элина плохо подавала в третьем гейме из-за проблем в спине. После этого она снялась с поединка и в слезах покинула корт.

Девушки впервые встретились на корте.

Для Элины это был 9-й матч в 2024 году. У Свитолиной 7 побед, 1 поражение (в финале турнира в Окленде) и 1 снятие.

Свитолина в четвертый раз вышла во вторую неделю Australian Open. На ее счету 25 побед на кортах Мельбурна, больше только на Ролан Гаррос – 26.

У Элины 14 побед в 18 матчах на турнирах Grand Slam после возвращения из декретного отпуска.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 Носкова сыграет против украинки Даяны Ястремской, которая в 1/8 финала выиграла у Виктории Азаренко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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introvert
Таки в минулому матчі мені не здалося, Еліну дійсно турбував біль. Дуже шкода, це був чудовий шанс на довгоочікуваний прорив на мейджорах. Зручна сітка, потужна власна гра... Не щастить.
Здоров`я, Еліна. Вірю, що одного разу все складеться докупи.
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+16
locator-x
Нема слів. Це мала би бути епічна битва...
Дай Боже, щоб якнайшвидше позбавитися болячок, у Еліни щонайменше декілька хороших сезонів попереду, і в цьому ще багато хороших матчів.
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+11
Василь Гаранджа
Еліна показувала стабільну і якісну гру. Прикро. 
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+8
Vlad Holl
Думав буде у фіналі , але не судилося . Здоров'я і багато перемог ! А вони будуть обов'язково.
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+6
u6464u
так яскраво грала на цьому турнірі , чесно думав це буде гравець фіналу, теперечки вся надія на Даяну .
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Шевченко
Здоровя !
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+5
pawa
Прикро! Здоров'я тобі, Еля! Але є велика надія, що ми можемо побачити Даяну як мінімум - у півфіналі!
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+4
adidas777
Ну як так....
Міг бути першим в історії наш чвертьфінал!
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+4
rizzo
Скорішого одужання та нових перемог Елі!
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+4
Elis
Думаю, доля занадто сувора до Еліни на мейджорах. То якась Подороска раз в житті покаже свій найкращий теніс, то з Фернандес на якийсь міліметр не пощастить. А коли, здається, нарешті все склалось воєдино, така прикра травма. 
Швидкого одужання і відновлення, Елі!! 
З усіх сил триматиму кулаки, бо мене поперек вибив з гри дуже надовго. 
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+3
Ekvato
я не знаю, як у цьому шукати позитив. Але нам би було дуже сумно, якби одна з двох україночок вилетіла у протистоянні одна з одною. Тепер однозначно усі будемо за Даяну
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+3
Leonidas B
Елі скоріше одужати, це мабуть вперше вона так зробила, знялася з гри, дуже сумно і прикро, тримайся, твої вболівальники з тобою!
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+2
Fdail
Можливо, до Австралії трохи поспішала з підготовкою ,бо Еліна не так давно лікувалася від травми ноги. Але, сподіваюся , до РГ ми побачимо здорову та потужну Еліну. Спішити грати турніри не варто, бо захищати Еліні аж до Парижа нічого. Головне - вичухатися вже повністю, без затейпованим ніг і іншого, а там вірю, що колись буде ще шанс трімфувати на шоломі, особливо з такою грою. Скорішого одужання.
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+2
Александр Ад
дуже жаль...
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+2
Kamon
Будет прикол, если Даяна затащит большой шлем или выйдет в финал, главное пройти непростую чешку Носкову, но Даяна с чешками неплохо играет , а Элину жаль подвело здоровье, не везёт ей на больших шлемах, а так хотелось украинского дерби, когда такое предвидится 
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+1
Олександр Науменко
Дякую Еліно за якісний теніс. Скоріше видужуй та повертайся.
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+1
Viktor Shuper
блін, як же шкода, шикарний теніс показувала і гарно йшла, не витрачаючи багато сил. а тут така біда. головна надія була на Елю. ну тепер хай Даяна та Марта і за Елю відпрацьовують)
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0
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