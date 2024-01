Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Украинка снялась с матча 1/8 финала австралийского мейджора против Линды Носковой (Чехия, WTA 50) после первых трех геймов.

Australian Open 2024. 1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [19] – 3:0, RET,. Свитолина

После второго гейма Свитолина вызвала врача на корт. Украинку тревожила спина. Медицинский тайм-аут не помог, Элина плохо подавала в третьем гейме из-за проблем в спине. После этого она снялась с поединка и в слезах покинула корт.

Девушки впервые встретились на корте.

Для Элины это был 9-й матч в 2024 году. У Свитолиной 7 побед, 1 поражение (в финале турнира в Окленде) и 1 снятие.

Свитолина в четвертый раз вышла во вторую неделю Australian Open. На ее счету 25 побед на кортах Мельбурна, больше только на Ролан Гаррос – 26.

У Элины 14 побед в 18 матчах на турнирах Grand Slam после возвращения из декретного отпуска.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 Носкова сыграет против украинки Даяны Ястремской, которая в 1/8 финала выиграла у Виктории Азаренко.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX