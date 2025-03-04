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Испания
04 марта 2025, 19:48 | Обновлено 04 марта 2025, 19:54
272
0

Скауты были на матче. Реал активно интересуется 70-миллионным талантом

Адам Уортон привлекает внимание мадридского гранда

04 марта 2025, 19:48 | Обновлено 04 марта 2025, 19:54
272
0
Скауты были на матче. Реал активно интересуется 70-миллионным талантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Daily Mail.

По информации источника, после восстановления 21-летнего футболиста от полученного им повреждения скауты испанского гранда посещали матчи с его участием и до сих пор продолжают наблюдать за его прогрессом. Адам также был интересен «Манчестер Сити», но в итоге клуб из Манчестера подписал Нико Гонсалеса из «Порту».

Сейчас за английским опорником следят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но он не является приоритетом на ближайшее трансферное окно. Трансферная стоимость игрока оценивается в сумму около 70 миллионов евро.

Зимой 2024 года Уортон перешел из «Блэкберна» в «Кристал Пэлас» за 22 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет обменяться защитниками с «Борнмутом».

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Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
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