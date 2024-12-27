По соглашению сторон. Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с двумя игроками

Клуб Украинской премьер-лиги «Левый Берег» объявил о прекращении сотрудничества с 29-летним защитником Александром Дударенко и 27-летним голкипером Дмитрием Фастовым по обоюдному согласию сторон.

«Дударенко присоединился к нашему клубу в январе 2023 года. Вместе с командой достиг исторического успеха – выиграл бронзовые награды Первой лиги и пробился в самый высокий отечественный дивизион, в котором дебютировал в гостевой игре с ЛНЗ. Всего в составе «Левого Берега» провел 33 матча и отличился одним забитым мячом. На его счету, в частности, четыре поединка в Премьер-лиге.

Дмитрий Фастов пополнил ряды клуба летом этого года накануне триумфального для нас «Турнира четырех». В течение первой части сезона провел один официальный матч в Кубке Украины (против «Кудровки») и еще 17 раз попадал в клубную заявку на игры УПЛ.

Руководство и тренерский штаб «Левого Берега» благодарят Александра Дударенко и Дмитрия Фастова за профессиональное отношение к своим обязанностям и желают успехов в дальнейшей карьере, – сообщает пресс-служба команды.