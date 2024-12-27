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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 12:22 | Обновлено 27 декабря 2024, 12:31
277
0

«Десять очков это много». Экс-тренер УПЛ – о командах, которые разочаровали

Олег Дулуб выделил четыре клуба в украинском чемпионате

27 декабря 2024, 12:22 | Обновлено 27 декабря 2024, 12:31
277
0
«Десять очков это много». Экс-тренер УПЛ – о командах, которые разочаровали
УПЛ

Бывший тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб назвал те команды, которые больше всего разочаровали в текущем сезоне УПЛ:

«Наверное, «Шахтер», который отстает от «Динамо» на десять очков. Пусть и по потерянным разница составляет семь баллов. Это очень много. В конце концов не исключаю, что в концовке сезона они могут догнать киевский клуб и окончание чемпионата будет драматичным.

В последнем туре года «Полесье» обыграло «Шахтер», но житомирский клуб тоже разочаровал. Финансирование, подбор игроков – у клуба все есть. Но современная команда даже проигрывает по количеству очков прошлогодней команде Юрия Калитвинцева. Со знаком «минус» вспоминаю о «Заре», которой не хватало стабильности.

Добавлю в этот список и «Черноморец». Александру Бабичу удалось стабилизировать ситуацию на старте, но 12 очков до зимнего перерыва – слишком мало для сохранения прописки в УПЛ», – считает Дулуб.

Ранее сообщалось, что экс-тренер ЛНЗ прокомментировал ситуацию в черкасском клубе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир Заря Луганск Черноморец Одесса Юрий Калитвинцев
Микола Титюк Источник: Профутбол
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