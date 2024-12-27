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  4. «Удар по репутации ЛНЗ». Дулуб – о скандальном увольнении Карраско
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 11:37 |
216
0

«Удар по репутации ЛНЗ». Дулуб – о скандальном увольнении Карраско

Бывший наставник ЛНЗ поделился мнением о ситуации в черкасском клубе

27 декабря 2024, 11:37 |
216
0
«Удар по репутации ЛНЗ». Дулуб – о скандальном увольнении Карраско
Олег Дулуб

Бывший тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал скандальное увольнение Андреса Карраско с должности наставника клуба:

– Недавно Карраско и его штаб покинули Черкассы, и их прощание не было легким. Конфликт клуба с тренером Андреем Бурдияном вас удивил? Вернее, суть самого конфликта, связанная с ТЦК и вероятными угрозами.

– У каждой организации есть деловая репутация. Зная руководителей ЛНЗ, в частности президента и вице-президента, могу сказать, что это люди, которые дорожили репутацией. Для них это самое важное. К примеру, возьмем финансовые расчеты. Со мной и моим штабом рассчитались на сто процентов, у нас нет никаких претензий. Если у истории с Бурдияном есть реальная основа, то это очень большой удар по деловой репутации ЛНЗ. Помню, как клуб принял решение расторгнуть с нами контракт. Тогда такой шум в СМИ начался с подачи Колесника.

– Из-за чего?

– По словам генерального директора, мы вроде бы деньги требовали. Это был первый подобный случай, связанный с ЛНЗ. Один раз – случайность, два – система, три – закономерность. Сейчас это происходит второй раз. Следовательно, это система. А для ЛНЗ такие вещи – неприемлемы, – рассказал Дулуб.

Ранее сообщалось, что тренер Андрей Бурдиян рассказал об угрозах со стороны директора ЛНЗ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб Андрес Карраско
Микола Титюк Источник: Профутбол
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