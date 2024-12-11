Вызовем ТЦК. Конфликт в ЛНЗ с тренерским штабом после ухода Карраско

Украинский специалист Андрей Бурдиян, работавший в тренерском штабе Андреса Карраско в ЛНЗ, рассказал шокирующие подробности прекращения сотрудничества с клубом.

– Андрей Андреевич, ходит много слухов, что ЛНЗ прекращает сотрудничество с тренерским штабом Андреса Карраско. Можете ли это подтвердить?

– Сегодня меня вызвало руководство и сообщило о возможности прекращения трудовых отношений со всем тренерским штабом главной команды по инициативе клуба. Сейчас мы находимся в процессе урегулирования разрыва трудовых отношений.

– На какой срок у вас был подписан контракт с ЛНЗ?

– На два года. У меня еще 20 месяцев действующего контракта. Но сегодня у меня был разговор с генеральным директором Андреем Колесником о прекращении контракта. Как мне показалось, это было связано с угрозами в мой адрес.

– Какими именно?

– Директор сказал, что если я не соглашусь на условия клуба по расторжению контракта, то ЛНЗ аннулирует мое бронирование и вызовет работников ТЦК с соответствующими последствиями. Пока не знаю, как на это реагировать. До этого я не сталкивался с таким отношением к тренерам.

– Какие условия предлагает ЛНЗ по расторжению контракта?

– Клуб предложил рассчитаться со мной частично – всего за два месяца. Но я недавно заключил двухлетний контракт, отказался от других предложений, потому что верил в этот проект и все время профессионально выполнял свои обязанности. Ко мне не было претензий. Поэтому такое резкое изменение отношения меня удивило. Наверное, дальше делом будет заниматься мой юрист. Мы будем решать вопросы по ЛНС чисто в юридической плоскости.

– Что у вас было прописано в контракте по досрочному разрыву со стороны клуба?

– Насколько я знаю, регламентные нормы футбола не допускают расторжения контракта с тренером в одностороннем порядке в течение сезона. Контракт заключал мой юрист, там все ясно.