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Украина. Премьер лига
11 декабря 2024, 15:09 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:18
1950
2

Кто тренирует ЛНЗ после ухода Карраско? В кандидатах на должность – топ-имя

Роман Григорчук может заменить Андреса Карраско во главе черкасской команды

11 декабря 2024, 15:09 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:18
1950
2
Кто тренирует ЛНЗ после ухода Карраско? В кандидатах на должность – топ-имя
ФК ЛНЗ

Сотрудничество черкасского клуба ЛНЗ с испанским специалистом Андресом Карраско фактически прервано.

Со вчерашнего дня к матчу против Александрии команду готовит штаб команды U-19 во главе с Артемом Чорнием.

Также помогает тренер по работе с вратарями основного состава Андрей Дикань, сообщает ТаТоТаке.

Окончательное решение о новом главном тренере будет объявлено после 15 декабря.

Основным претендентом на должность главного тренера ЛНЗ является Роман Григорчук.

После 16 туров черкасский ЛНЗ набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы отставка Артем Чорний Андрей Дикань назначение тренера Роман Григорчук Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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Khafre
Навіть не дали допрацювати до кінця року)
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