Кто тренирует ЛНЗ после ухода Карраско? В кандидатах на должность – топ-имя

Сотрудничество черкасского клуба ЛНЗ с испанским специалистом Андресом Карраско фактически прервано.

Со вчерашнего дня к матчу против Александрии команду готовит штаб команды U-19 во главе с Артемом Чорнием.

Также помогает тренер по работе с вратарями основного состава Андрей Дикань, сообщает ТаТоТаке.

Окончательное решение о новом главном тренере будет объявлено после 15 декабря.

Основным претендентом на должность главного тренера ЛНЗ является Роман Григорчук.

После 16 туров черкасский ЛНЗ набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.