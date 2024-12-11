Кто тренирует ЛНЗ после ухода Карраско? В кандидатах на должность – топ-имя
Роман Григорчук может заменить Андреса Карраско во главе черкасской команды
Сотрудничество черкасского клуба ЛНЗ с испанским специалистом Андресом Карраско фактически прервано.
Со вчерашнего дня к матчу против Александрии команду готовит штаб команды U-19 во главе с Артемом Чорнием.
Также помогает тренер по работе с вратарями основного состава Андрей Дикань, сообщает ТаТоТаке.
Окончательное решение о новом главном тренере будет объявлено после 15 декабря.
Основным претендентом на должность главного тренера ЛНЗ является Роман Григорчук.
После 16 туров черкасский ЛНЗ набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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