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  4. Источник: Карраско покинул расположение ЛНЗ, попрощавшись с командой
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 22:29 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:03
1460
0

Источник: Карраско покинул расположение ЛНЗ, попрощавшись с командой

Скорее всего, испанец больше не является тренером черкасской команды

08 декабря 2024, 22:29 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:03
1460
0
Источник: Карраско покинул расположение ЛНЗ, попрощавшись с командой
ЛНЗ. Андреас Карраско

Испанский специалист Андрес Караско, который пока является главным тренером черкасского ЛНЗ, уже попрощался с командой и покинул расположение «фиолетовых», пишет Эндрю Тодос (Zorya Londonsk).

Ожидается, что преемником Карраско в должности главного тренера, скорее всего, станет украинский специалист Роман Григорчук. Последним местом работы Григорчука был «Нефтчи» из Азербайджана.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что руководство ЛНЗ таки приняло радикальное решение по Карраско.

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Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка Эндрю Тодос Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: Zorya Londonsk
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