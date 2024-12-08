Источник: Карраско покинул расположение ЛНЗ, попрощавшись с командой

Испанский специалист Андрес Караско, который пока является главным тренером черкасского ЛНЗ, уже попрощался с командой и покинул расположение «фиолетовых», пишет Эндрю Тодос (Zorya Londonsk).

Ожидается, что преемником Карраско в должности главного тренера, скорее всего, станет украинский специалист Роман Григорчук. Последним местом работы Григорчука был «Нефтчи» из Азербайджана.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что руководство ЛНЗ таки приняло радикальное решение по Карраско.